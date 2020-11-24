Задача с двумя неизвестными: у кого из родителей будет жить ребенок после развода

Заключение брака — очевидный и логичный шаг для двух любящих друг друга людей, мечтающих прожить долго и счастливо и родить в этом браке детей. Но действительность привносит свои коррективы в наши планы. К сожалению, не все отношения выдерживают испытания временем, и по статистике половина браков распадается раньше, чем дети в этом браке достигают своего совершеннолетия. Для ребенка оба родителя остаются на всю жизнь очень важными фигурами, и их расставание переживается крайне болезненно. То, насколько быстро дети оправляются от этой травмы, зависит от поведения самих родителей, их готовности к диалогу со второй половиной и возможностей создавать для ребенка комфортные условия проживания. Может ли сам ребенок выбрать, с кем ему остаться после развода родителей? Что говорит законодательство о таких ситуациях? Разбираем эти и другие вопросы вместе с экспертом ФАН — адвокатом Екатериной Антоновой.

Расторжение брака и место жительства детей: как закон регулирует эти вопросы и каковы особенности судебной практики?

Конечно, было бы замечательно, если бы интересы всех сторон были бы учтены одинаково. Однако реальная практика судов показывает, что ситуация с определением того, где будет жить ребенок, неоднозначна.

«Зачастую суд рассматривает материальную составляющую бывших супругов и не учитывает привязанности ребенка и особенности его отношений с мамой и папой», — говорит Екатерина Антонова.

Семейный кодекс оставляет решение о месте проживания ребенка за родителями, подразумевая, что между ними остались нормальные человеческие отношения. Об этом также говорит статья 65 пункт 3 Семейного кодекса, где прописано данное положение. Но в определенных случаях супруги в процессе расставания не в состоянии вести нормальные переговоры и споры переносятся в суд. На судебные заседания, где обсуждается место проживания детей, рожденных в законном браке, обязательно приглашаются представители таких инстанций, как органы опеки и попечительства, они обязаны выслушать обе стороны и на этом основании принять решение относительно того, где будет проживать сын или дочь.

Российское законодательство гласит, что ребенок старше 10 лет может стать полноправным участником судебного процесса и высказать свое желание, с кем ему хотелось бы остаться после развода. Другое дело, что взрослые стараются не доводить дело до того, чтобы ребенок пришел в суд. На практике чаще всего «по умолчанию» российские дети остаются жить с матерью, либо на ее территории или в квартире, которая раньше принадлежала обоим супругам. Но жизнь не стоит на месте, и иногда в дело включаются отцы, проявляя завидную настойчивость.

Но вернемся к варианту, когда бывшие муж и жена не пришли к разумному компромиссу и не приняли приемлемое для всех решение по поводу места жительства детей. Тогда суд, исходя из интересов ребенка, берет на себя определение его нахождения. При этом учитывается множество факторов, начиная от предпочтений самого чада, его отношений с обоими родителями, а также братьями, сестрами, другими родственниками, входящими в состав семьи и проживающими в одном месте, и заканчивая характеристиками отца и матери, их материального положения, профессии и режима работы. Одно дело, если папа приходит каждый день с работы ровно в семь часов вечера, и другое — если он по роду деятельности вынужден проводить месяцы в другом регионе в командировке.

«В городе Ставрополе Ленинский районный суд удовлетворил исковые заявления истца Николая к матери своих детей — Ольге: определить, что несовершеннолетний сын будет проживать вместе с отцом. Суд принимал такое решение с учетом того, что в собственности у законного отца находится дом в городе Ставрополь. При этом мать ребенка своей отдельной жилплощади не имела и проживала с родственниками в Красногвардейском районе. По всем показателям материальные и бытовые условия у отца были лучше», — привела пример из своей практики Екатерина Антонова.

Однако этот случай имел продолжение и закончился в пользу сына, его пожеланий и интересов. Решение было изменено, а вернее, отменено. Кассационная инстанция сформировала новое решение, согласно которому в иске было отказано. Судебная коллегия, специализирующаяся на гражданских делах, рассмотрела вновь все факты, включая судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Материалы заключения гласили, что отношения, сложившиеся между матерью и детьми — дочерью и сыном — были душевными и доверительными. Было очевидно, что сын гораздо сильнее привязан к своей маме и сестре, а главное — высказывает самостоятельное пожелание о том, чтобы остаться жить с ними. Приняв к сведению все обстоятельства дела, а также опираясь на п. 3 ст. 65 Семейного Кодекса РФ, судебная коллегия вывела, что суд первой инстанции принял решение, не учитывая интересы ребенка.

Для чего нужно определять, где и с кем будут жить дети при раздельном проживании их родителей?

Как уже было замечено, после развода родителей у детей не должны ухудшаться условия, меняться привычный уклад, удобный образ жизни. На первом месте стоят интересы ребенка, его обучение, развитие, здоровье. Если один из родителей уезжает жить в другой район или город, а может быть, даже страну, и выражает желание забрать ребенка с собой, то вторая сторона должна четко понимать, как данный переезд скажется на самочувствии сына или дочери. Не будет ли это слишком стрессовой ситуацией? Сможет ли ребенок на новом месте продолжать свое обучение? Есть ли у ребенка эмоциональная связь с родителем, намеревающимся взять его к себе? Каковы нравственные и личностные качества данного родителя, планирующего оставить ребенка у себя? Решение принимается только после подробного изучения и рассмотрения всех обстоятельств.

Приведем еще некоторые факторы, на которые ориентируются и комиссия и суд, определяя место жительства детей после развода родителей: наличие у родителей своего жилья, постоянная работа, количество времени, которое взрослый может уделять ребенку, возможность предоставить сыну или дочери свою комнату или отдельную территорию, случаи агрессивного поведения и применения физического насилия по отношению к ребенку со стороны данного взрослого.

Каким образом определяется место проживания ребенка в ситуации развода родителей и как это фиксируется на законном основании?

После процедуры развода бывшие супруги могут подробно прописать все условия будущего местонахождения своих детей в соглашении о порядке осуществления родительских прав. Документ будет содержать такие обязательные пункты, как точное указание дней недели и часов, которые ребенок проведет с каждым из родителей.

Если такое соглашение не достигнуто, спор разрешается в судебном порядке. При этом, как уже было сказано выше, учитываются желание самого ребенка, его возраст, то, насколько он привязан к родителю, а также к братьям и сестрам, нравственные и личностные черты родителей, их финансовое положение, взаимоотношения родителей и детей.

Действительно ли ребенка в большинстве случаев оставляют жить с мамой?

Несмотря на то, что в семейном законодательстве нашей страны прописаны абсолютно одинаковые права обоих родителей в отношении общих детей, приоритет остается, как правило, за матерью, это стало традицией. Можно коротко проиллюстрировать эту ситуацию:

— совсем маленькие детки до трех лет почти в 100% случаев остаются с мамами;

— дети от трех до десяти лет, когда их мнение уже учитывается в судебных заседаниях, с большой вероятностью будут жить с матерями;

— ребенок от десяти лет может повлиять на ход событий, если с отцом у него сложились более теплые взаимоотношения. Если же его голос не учтен, то, скорее всего, проживать он будет у мамы.

Но бывают исключения и суд склоняется в пользу отца. Например, если психолого-педагогическая экспертиза доказала большую привязанность ребенка к своему папе, а тот, в свою очередь, положительно охарактеризован со стороны родни, близких и коллег по работе. К тому же, материальная база позволяет создать для ребенка максимально удобные условия. Суд в этом случае вынесет решение оставить сына или дочь с отцом, не нарушая при этом прав матери и ее участия в жизни подрастающего поколения.

Нужно ли определять место жительства ребенка, если родители развелись мирно и споров такого рода между ними нет?

В том случае, если развод бывших супругов прошел достаточно цивилизованно, без взаимных претензий и разбирательств, соглашение о месте проживания детей может носить устный характер. Однако подводный камень такого решения — нарушение устных договоренностей является сложнодоказуемым. Гораздо спокойнее для обеих сторон будет составить письменное соглашение с прописанными правами и обязанностями, как мамы, так и папы, и пойти с этим документом к нотариусу. Возможно специалист из нотариальной конторы, помимо стандартного списка обязательств, которые регламентируют взаимодействие с ребенком, подскажет вам некоторые нюансы, о которых никто не подумал ранее.

Вариантов определить место, где и с каким из родителей будут жить дети, всего два — через суд либо в результате мирных переговоров и договоренностей родителей.

Можно ли подать исковое заявление для того, чтобы определить, с матерью или отцом будет жить ребенок?

В ситуации сложных переговоров или неубедительных аргументов в пользу определенного места проживания ребенка у одного из родителей вторая сторона вправе подать исковое заявление в суд для рассмотрения спорной ситуации. В исковом заявлении подробно описывают обстоятельства, которые либо вызывают сомнения у второго родителя по отношению к месту проживания ребенка, либо каким-то образом свидетельствуют в его пользу. Здесь же предоставляются факты, подтверждающие способность заявителя создать сыну или дочери необходимые условия.

С кем по закону остается жить ребенок до решения суда и до развода?

До того, как судебное решение, указывающее, где, как и с кем будет жить ребенок в ближайшем будущем, вступит в силу, может пройти определенный период времени. Как уже упоминалось выше, при рассмотрении споров о детях, при условии конфликтных взаимоотношений между бывшими супругами, которые не в состоянии определить местонахождение детей до вступления в силу основного решения, суд вправе определить на предварительном заседании место, где будет жить ребенок, и порядок осуществления прав отца и матери. Подобные заседания проходят при непосредственном содействии органов опеки и рассматривают весь перечень обстоятельств и позицию самого ребенка. До момента официального расторжения брака этот вопрос решается исключительно самими супругами.