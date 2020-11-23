Эксперт объяснила, как оформить документы и маткапитал на новорожденного

Рождение ребенка — событие радостное, но влекущее за собой массу разных хлопот. Родителей ожидают не только радости отцовства и материнства, но и огромное количество бумажной волокиты, связанной с оформлением прихода в мир нового гражданина Российской Федерации. Инструкции на сайте Госуслуг, призванные внести ясность в этот вопрос, порой, лишь вгоняют в панику неподготовленных пап и мам — именно поэтому ФАН обратился за советом к председателю правления Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет Матерей» Татьяне Буцкой. В интервью для нашего издания она назвала обязательные шаги, которые должны предпринять родители в первые недели после рождения ребенка.

Свидетельство о рождении

— Татьяна Викторовна, давайте начнем с самого первого документа, который выдается человеку — свидетельства о рождении. Где его можно получить?

— Иногда прямо в роддоме. При некоторых перинатальных центрах существуют своеобразные филиалы ЗАГСов, в которых можно оформить документы на ребенка. Самое главное для вас в таком случае — это заранее выбрать имя. А поскольку зачастую это большая проблема для родителей, им приходится забирать малыша без документа, чтобы потом потратить кучу времени на его оформление уже в самом ЗАГСе.

Кстати, одним из моих предложений было позволить ЗАГСам при роддомах регистрировать не только новорожденных, но еще и их родителей в качестве мужа и жены, поскольку очень часто случается так, что люди обзаводятся детьми, так и не оформив супружеские отношения. Откладывают до последнего, как это водится. Ну, а с появлением ребенка — чего уж дальше думать и затягивать?

Семья, конечно, становится крепче с появлением печати в паспорте. Кроме того, многие выплаты на ребенка получить намного проще, когда его папа и мама приходятся друг другу мужем и женой. Немногие, кстати, знают, что в противном случае отцу придется усыновлять свое чадо — а это довольно малоприятный момент для мужчины.

Вообще, свидетельство о рождении можно получить не только в ЗАГСе, но и в МФЦ, а также на портале Госуслуг. Для оформления необходимо предоставить паспорта обоих родителей (если мать замужем, в противном случае должен прилагаться еще и документ об установлении отцовства), свидетельство о браке (либо свидетельство о разводе, если малыш родился не позднее 300 дней после расторжения брака) и справка о рождении ребенка, выданная в роддоме.

Материнский капитал

— Один из самых часто задаваемых вопросов среди будущих родителей касается процедуры получения материнского капитала. Как им обзавестись?

— Сейчас распространена практика проактивной выдачи сертификатов на маткапитал. Иными словами, вам никуда не надо специально идти с документами, чтобы подтвердить появление ребенка в вашей семье. Как только малыш рождается, информация об этом поступает соответствующие органы, которые впоследствии должны уведомить вас о предоставленном праве на материнский капитал.

Сайт Госуслуг вскоре запустит так называемые «суперсервисы» (они реально суперские!) по самым разным жизненным ситуациям. Среди них будет жизненная ситуация «Рождение ребенка» — и как только малыш появится на свет, на него сразу будут оформлены электронное свидетельство о рождении, электронный СНИЛС, его мать сможет в онлайн-формате осуществить регистрацию малыша по месту жительства и получить свой «капитал». Кроме того, на ее телефон тут же будет приходить СМС с вопросом о том, куда именно государство должно перечислить ей 18 тысяч рублей — единовременное пособие при рождении ребенка.

Вам даже не надо будет никуда ходить! И документы, и деньги на ребенка родители будут получать автоматически. Вся эта сказочная история ожидает нашу страну со дня на день — по крайней мере, так обещают в Министерстве труда и социального развития РФ.

Регистрация по месту жительства

— А что насчет регистрации ребенка по месту жительства? Как решается этот вопрос?

— Малыш должен проживать с родителями. Соответственно, и зарегистрирован он должен быть вместе с ними по одному адресу. Ну или по адресу прописки папы или мамы, если по документам они живут в разных местах. К выбору регистрации нужно подойти ответственно, поскольку семья будет получать поддержку именно от того региона, в котором она прописала своего ребенка. Напомню, что ее размер может сильно разниться в зависимости от того или иного субъекта РФ.

Эти региональные маткапиталы бывают очень крутыми: и 100, и даже 150 тысяч рублей. Так что вопросом действительно следует заняться серьезно и хорошенько повыбирать, если есть такая возможность.

Регистрацию можно также оформить на сайте Госуслуг, в МФЦ или в МВД. Необходимо будет предъявить: заявление, паспорта родителей и свидетельство о рождении ребенка.

— Вы сказали, что в каждом регионе свои «материнские сертификаты», которые выдаются в дополнение в общефедеральным. Давайте возьмем усредненный вариант — не столицу, но и не провинцию — город Санкт-Петербург. Как решается вопрос поддержки семей там?

— Советую зайти на сайт «времярожать.рф» — там есть целый мотиватор, в котором все конкретно рассчитано. Откройте его, напишите о вашей жизненной ситуации и о том, какой по счету ребенок появится в вашей семье (от этого много зависит) — все суммы вам тут же «вылетят». Думаю, что Санкт-Петербург у нас в «топе».

Именно там власти придумали так называемую «детскую карту». Город перечисляет на нее деньги, но потратить вы можете их только в специализированных торговых сетях, занимающихся продажей товаров для малышей.

К слову, некоторые субъекты федерации дополнительно выделяют папам и мамам своеобразную «гуманитарную помощь» на детей, вроде бесплатных молочных смесей. Что же касается витаминов, то их прописывают в рамках территориальных программ госгарантий по полису ОМС как беременным, так и детям до трех лет.

Полис ОМС и СНИЛС

— А что с полисом обязательного медицинского страхования? Как и в какой срок его нужно оформить?

— Первые 30 дней своей жизни новорожденный может жить по маминому полису. В течении этого времени родителям нужно успеть выбрать страховую компанию и оформить с ней договор. Для этого понадобится свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей. В день обращения к страховщикам вам дадут временный полис, которым вы сможете пользоваться целый месяц, пока не получите постоянный.

Что же касается СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета), то с 15 июля 2020 года он автоматически поступает в личный кабинет матери на сайте Госуслуг, так что нигде специально его получать не надо. Если же ребенок был усыновлен или у мамы нет учетной записи на этом замечательном ресурсе, то за документом можно обратиться в ближайший МФЦ или в отделение Пенсионного фонда РФ (при себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка).

Все! Все документы на ребенка собраны.

Вопросы декретного отпуска

— Для некоторых женщин, решивших совмещать материнство с заработком, остро стоит следующий вопрос: можно ли, работая по совместительству на двух должностях, по одной уйти в декрет и получать пособие, а по второй не уходить в отпуск по уходу за ребенком, чтобы дополнительно еще получать зарплату.

— Да, такая возможность действительно есть. Никто не будет лишать мать положенного ей по закону пособия, если она нуждается в дополнительных деньгах и вынуждена работать. При этом надо помнить, что женщина может осуществлять трудовую функцию по совместительству, но неполный рабочий день, иначе она лишиться права получать пособие.

— А если женщина решила выйти из отпуска по уходу за ребенком, то может ли она потом поменять свое мнение и снова «вернуться» в декрет? Или обратного пути для нее уже не будет?

— Я специально проконсультировалась по этому поводу с нашим юристом — да, мать может временно уходить из декрета в случае необходимости, и потом возвращаться в него.

— Татьяна Викторовна, благодарю вас за обстоятельные советы! Уверен, многим будущим мамам они пригодятся.

— Спасибо и вам!