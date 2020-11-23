Милонов назвал мессенджеры угрозой антинаркотической безопасности России

Безответственность западных анонимных мессенджеров сильно ухудшает ситуацию с наркотиками в России. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. В актуализированном документе указывается, что пропаганда наркотиков в Интернете, появление новых видов запрещенных веществ, а также расширение глобального рынка наркотических средств вследствие легализации использования марихуаны в рекреационных целях, являются угрозой национальной безопасности РФ.

«Что касается списка вызовов, то я бы добавил к нему новые способы распространения наркоты с использованием социальных сетей, анонимных мессенджеров, которые значительно усложняют работу правоохранительных органов по выявлению всех преступных схем, — заметил Милонов. — Многие западные соцсети очень неохотно сотрудничают с российской полицией в части выявления дилеров запрещенных веществ — и это при том, что на контакт с компетентными органами в своей собственной стране они идут охотно».

Парламентарий рассказал о том, как именно изменилась за последние 10 лет ситуация с наркотиками в России: по его словам, сегодня в структуре наркопотребления уже не доминируют опиоиды (героин, метадон и прочие вещества схожего действия), вызывающие непреодолимую зависимость и вызывающие гарантированную смерть от передозировки.

«Идет смещение в сторону более технологичных наркотиков, — подчеркнул депутат. — И для тех, кто только начинает свой путь по кривой дорожке, они выглядят менее опасными: если раньше все отлично понимали, к какому итогу способна привести инъекция героина или «крокодила» (крайне грязной разновидности дезоморфина. — Прим. ФАН), то теперь, употребляя «синтетику», молодые люди считают, что просто безобидно развлекаются».

Собеседник ФАН обратил особое внимание на пункт новой антинаркотической политики, гласящий об опасностях, которые грозят России в связи с легализацией каннабиса в ряде стран. По его словам, это деструктивное явление сильно затрудняет борьбу с наркотической пропагандой.