Астролог объяснил, почему 2020 год стал худшим в истории человечества

Москва, 23 ноября. Астролог и колдун Александр Астрогор объяснил, почему 2020 год стал одним из самых худших в истории человечества. Своим мнением на этот счет эксперт поделился в беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия».

По словам астролога, ситуация неразрывно связана с психоэмоциональным состоянием человечества. Психическая энергия людей напрямую влияет на все события, а также на природу, добавил Александр Астрогор.

«В первую очередь, это люди. <...> Все откликается на состояние людей. 2020 год — последствие психического состояния людей», — сказал астролог в ответ на вопрос, почему 2020 год так богат на негативные события.

Он также подробно объяснил связь определенных событий и природных катаклизмов на примере Америки, на которую постоянно обрушиваются торнадо и ураганы. Как отметил колдун, «крутится торнадо всегда против часовой стрелки».

«И мусульманский танец «викр» — его всегда танцуют против кого-то — тоже танцуется в направлении против часовой стрелки», — обратил внимание собеседник издания.

Астрогор выразил уверенность в том, что что подобным образом формируется психическая энергия. На другом полушарии она создает энергию для появления торнадо. Дело в том, что США воюют со всеми и оказывают давление на многие страны, поэтому соответствующим образом реагирует и природа — торнадо разносит в щепки имущество Соединенных Штатов.

Украинский астролог Влад Росс ранее заявил, что в конце этого года на Землю может упасть крупный метеорит, способный уничтожить человеческую цивилизацию. 22 декабря 2020 года «есть большой риск, что он упадет на землю и разрушит до основания Америку», предупредил астролог.