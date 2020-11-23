В 2021 году Пенсионный фонд России получит 9,6 трлн рублей. Из них на выплату пенсий направят 8,4 трлн. Пенсиями будут обеспечены около 43 млн человек, а право на материнский капитал с учетом рождаемости будет предоставлено 1,2 млн семей. Индексация выплат, по предварительным прогнозам, составит от 3,8% до 6,3%. Кто сколько денег получит в итоге, и чем еще государство может помочь пожилым людям? В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, эксперты рассказали, что в следующем году размер пенсий вырастет, но ненамного и не для всех, однако позитивные инициативы есть.

По словам члена Совета Федерации и Комитета по социальной политике Елены Бибиковой, согласно проекту закона, который сегодня рассматривается в Госдуме, с 1 января 2021 года размер всех страховых пенсий будет проиндексирован на 6,3%.

«Страховые пенсии — это выплаты, которые граждане получают по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Эта индексация выше инфляции, которая прогнозируется на уровне 3,7%-3,8% за текущий год. Надо отметить, что индексация страховых пенсий уже второй год проводится с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее, и процент индексации дает увеличение пенсии в пределах 1000 рублей. Конечно, это не всех устраивает, но так выстроено законодательство. И индексация пенсий проводится с таким расчетом, чтобы и в 2022 и 2023 году этот прирост сохранился», — сказала Бибикова.

Эксперт сказала, что по новому законопроекту с 1 января также увеличивается минимальный размер оплаты труда. И если депутаты его примут, то в 2021 году МРОТ будет повышен на 5,5% и составит 12 792 рубля. А вслед за ним повысится и минимальный прожиточный минимум. Бибикова сказала, что поскольку эти две величины увязаны с выплатами различных пособий, то размер пособий тоже вырастет. Например, с 1 февраля 2021 года повышаются все пособия, которые выплачиваются инвалидам всех групп, участникам ВОВ, вдовам, ветеранам боевых действий, чернобыльцам и т. д. Уровень этих выплат будет увеличен по фактическому индексу потребительских цен за 2020 год, а это примерно на 3,8%.

Социальные пенсии, которыми пользуются те, кто не имеет право на страховую, будут проиндексированы с 1 апреля 2021 года в соответствии с приростом размера прожиточного минимума за 2020 год. Бибикова озвучила и сумму материнского капитала: с нового года она составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рублей — на второго.

Однако не все выплаты начисляются автоматически. Спикер рассказала, в каких случаях гражданам придется подавать заявление, чтобы получить деньги.

«Все, что касается вышеперечисленных пенсионных выплат, — они производятся автоматически. Исключение составляют случаи, когда в семье появляется иждивенец, или когда к пенсии пожилого человека прибавляется компенсационная выплата в 1200 рублей по уходу за этим человеком. Заявительный порядок также носят и детские пособия. Чтобы первоначально их получить, необходимо написать заявление, но продление этих выплат до 1 марта будет производиться в автоматическом режиме», — объяснила Елена Бибикова.

Размер средней пенсии в России в 2021 году составит 17 443 рубля, для регионов сумма приличная. Но заместитель председателя «Партии пенсионеров» Владимир Ворожцов указал, что, во-первых, понятие «средняя» не значит, что такую сумму получит каждый, а во-вторых, не все пенсии будут проиндексированы. В частности, рассчитывать на повышение пенсий не стоит военным пенсионерам и представителям правоохранительным органов. Он отметил, что в такой непростой период, как сейчас, всем пожилым людям нужна дополнительная поддержка от государства.

«В этой связи наша партия предложила вместо индексации пенсий ввести условные продуктовые «талоны». По факту это средства, которые должны поступать на карту, но потратить их можно только на определенный тип продуктов питания. Скажем, спиртное и сигареты на эти деньги уже не купишь», — заявил Ворожцов.

Он объяснил важность такой поддержки тем, что в условиях коронавируса изменилась схема расходов людей старшего возраста. Теперь значительное место в этих расходах стали занимать лекарства. Поэтому продуктовый набор в определенной степени позволит пенсионерам уйти от серьезных финансовых проблем. Ворожцов рассказал, что данный вопрос представители партии уже обсудили с ведущими торговыми сетями и технически сделать «талоны» на базовый набор продуктов возможно. Примерная сумма такого набора, по словам эксперта, должна составлять от трех до пяти тысяч рублей. При этом он упомянул, что российские пенсионеры очень скромны в своих запросах.

«Актив нашей партии проводил опрос среди пенсионеров относительно достаточного размера пенсии. Мы удивились. В большинстве регионов страны люди озвучивали сумму в 20 тысяч рублей. И только в городах-миллионниках разговор шел о 30–40 тысячах рублей. Наши люди в своих мечтах даже не замахиваются на большее», — поделился спикер.

Ответственный секретарь Комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев сказал, что, хотя инициатива с «талонами» навевает мысли о прошлом, она имеет право на существование.

«Эти «талоны» должны касаться снабжения не только продовольственными товарами, но и другими продуктами», — добавил он.

Относительно вопроса «когда в России пенсионеры начнут жить хорошо?» Батаев ответил, что это зависит от полноценной реализации плана развития пенсионной системы нашей страны. Стратегия развития пенсионной системы в России предусматривает трехуровневую модель. Эксперт заявил, что частично эта модель уже реализована. Первый уровень — это страховая пенсия, второй — это негосударственная пенсия, которая формируется работодателем при возможном участии работника на основании коллективного договора. Третья ступень — частная пенсия, которую человек формирует сам. В итоге совокупность этих трех пенсий должна дать 40% от утраченного заработка. Но по его мнению, третья ступень в России пока не очень развита. Хотя вопреки расхожему мнению негосударственные пенсионные фонды уже успешно работают и люди получают выплаты. При этом он объяснил, что накопительная часть, которую заморозили, никуда не делась, человек получит ее в любом случае, поскольку она закреплена за ним.

«В России сейчас 6 млн человек, которые накопили в негосударственных пенсионных фондах 1,3 трлн рублей. И они получают выплаты. В среднем негосударственная пенсия составляет 10 тысяч рублей. И если прибавить среднюю страховую пенсию — 17 тысяч рублей, то человек получает уже 27 тысяч в месяц. Около 70 млн граждан накопили в 5 трлн рублей виде накопительной части трудовой пенсии. То, что она заморожена, это не значит, что деньги куда-то пропали. Они разнесены по именным счетам страховой пенсии. Каждая накопительная часть отдельного гражданина никуда не делась, она закреплена за ним. Просто накопительная часть перешла в страховую», — заявил Батаев.

Эксперт рассказал, что сейчас половина российского консолидированного бюджета, который составляет 30 трлн рублей, тратится на социальную политику. Это очень большая доля, и ее не хватает. Он убежден, что при таких условиях увеличить пенсии и пособия можно только за счет увеличения налоговых поступлений.

«Из 75 млн трудоспособного населения каждый третий не платит налоги. С этими людьми надо работать, поскольку это источник пополнения государственной казны. Государство сейчас очень много делает для того, чтобы упростить налоговый режим и общение с Федеральной налоговой службой, однако пока это не дает должного результата», — поделился Батаев.

По его мнению, гарантировано осуществить пенсионный план: увеличить размер пенсий и пособий — возможно при одном условии — если «впрягутся все: и работник, и государство, и работодатель.