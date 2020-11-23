Миронов рассказал о размере детских пособий в 2021 году

Санкт-Петербург, 23 ноября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Пособия, пенсии, льготы. Какие изменения ждут россиян в следующем году» председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, какие выплаты получат российские семьи в 2021 году.

«С 1 января 2021 года пособия на детей от 3 до 7 лет увеличатся в два раза. Сейчас они составляли половину прожиточного минимума, в будущем будут составлять полный прожиточный минимум», — сообщил Сергей Миронов.

Напомним, В 2020 году, согласно данным Пенсионного фонда России, прожиточный минимум в Российской Федерации в среднем составляет 9311 рублей.

«Но у нас возникают иные вопросы. Мы помним про решение президента о выплате 10 тысяч рублей для семей с детьми от 3 до 16 лет. Мы всегда спрашивали, почему эти выплаты предусмотрены только до 16 лет. Дети 17–18 лет несамостоятельны, они не могут сами себя прокормить. Мне кажется, было бы справедливым, если данные выплаты распространялись бы на всех детей до 18 лет», — заявил лидер «Справедливой России».

На ряду с этим партия вступила с инициативой продления данных выплат.

«Сейчас в связи с пандемией ситуация не улучшается. Такие выплаты могли бы хорошо помочь семьям», — отметил Сергей Миронов.

Ответственный секретарь комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев ранее объяснил, при каких обстоятельствах в России смогут достичь уровня европейских пенсий.