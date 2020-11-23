Эксперт рассказал, когда пенсия в РФ достигнет уровня ведущих стран Европы

Санкт-Петербург, 23 ноября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» ответственный секретарь комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев объяснил, при каких обстоятельствах в России смогут достичь уровня европейских пенсий.

«Наши пенсионеры будут ездить на дорогих автомобилях именно тогда, когда все будут платить налоги», — заявил Вячеслав Батаев.

По словам эксперта, налоговая нагрузка в России очень далека от лидеров государственного налогообложения.

«Мы в третьем десятке по уровню налогообложения. Те, кто входит в первые два десятка, соответственно, ездят на дорогих автомобилях с сигарами. Они платят налоги всю свою жизнь, поэтому у них и пенсия большая. Подчеркну, если работник, работодатель и государство займутся вопросом пенсии, если это будет по-настоящему социальное партнерство, тогда три участника партнерства смогут вытащить пенсионную систему на нормальный уровень, чтобы пенсии было достаточно как минимум на сигары», — объяснил секретарь комитета РСПП.

Вячеслав Батаев отметил, что сегодня остался значимый след советской пенсионной системы.

«Жителям России сейчас сложно, поскольку тот, кто сейчас вышел на пенсии, работал еще в СССР, а тогда не было такой прогрессивной пенсионной системы. Хотя советскую пенсионную систему многие хвалят и называют ее классической», — заявил эксперт.

Заместитель председателя «Партии пенсионеров» Владимир Ворожцов ранее сообщил результаты опроса пенсионеров о достойной пенсии.