Опрос показал, какую пенсию россияне считают достойной

Санкт-Петербург, 23 ноября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Пособия, пенсии, льготы. Какие изменения ждут россиян в следующем году» заместитель председателя «Партии пенсионеров» Владимир Ворожцов сообщил результаты опроса пенсионеров о достойной пенсии.

«Актив «Партии пенсионеров», встречаясь с пенсионерами, спрашивал о том, какую пенсию они считают большой и достойной для себя. Ответ многих удивил — для большинства регионов страны пенсия в размере 20 рублей считается нормальной. Это мнение обычных пенсионеров. Только для крупных городов шел разговор о 30 или 40 тысячах рублей», — сообщил Владимир Ворожцов.

По словам члена «Партии пенсионеров», российские граждане старшего поколения не замахиваются в своих мечтах на большее.

«Так уже сложилось. Люди не избалованы. То есть уже добавление пяти тысяч рублей в качестве талонов на продукты — уже неплохо», — подытожил политик, указывая на скромные запросы российских пенсионеров.

Напомним, реальный размер (с поправкой на инфляцию. — Прим. ФАН) средней ежемесячной пенсии в России в 2020 году увеличился на 2,8% по сравнению с прошлым годом, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тыс. 980 рублей и выросла на 5,9% по сравнению с 2019 годом, а среднегодовой размер пенсии для неработающих пенсионеров составил 17 443 рубля.

Средний размер назначенных пенсий в марте 2020 года составил 29,3% от средней начисленной зарплаты по стране против 32,6% в марте 2019 года.