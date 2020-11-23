Продуктовые талоны для всех пенсионеров предложила одна из партий в России

Санкт-Петербург, 23 ноября. Заместитель председателя «Партии пенсионеров» Владимир Ворожцов считает необходимым поддержать пенсионеров в период коронавирусной пандемии ежемесячной доплатой в размере пяти тысяч рублей. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» Ворожцов предложил ввести продуктовые талоны.

«Партия пенсионеров» внимательно изучила ситуацию с обеспечением пенсионеров и выступила с предложением введения продуктовых талонов. В связи с коронавирусной инфекцией значительная часть расходов пенсионеров стала уходить на лекарства. Оставляя такой люфт расходов на медпрепараты, мы предлагаем использовать вариант талонов для обеспечения пенсионеров питанием», — заявил Владимир Ворожцов на тему «Пособия, пенсии, льготы. Какие изменения ждут россиян в следующем году».

Эксперт понимает, что тема талонов дискредитирована периодом советского застоя и перестройки, но подчеркивает важность сохранения социального механизма поддержки малоимущих жизненно необходимыми продуктами.

«Необходимо увеличить целевые дотации лицам старшего возраста в плане реагирования на последствия коронавирусной инфекции. Это жизненно необходимо, потому что люди старшего поколения больше всего страдают от происходящих явления. Все социальные достижения медицины, социальной защиты населения, которые нацеливались на увеличение жизни и борьбу с хроническими заболеваниями, благодаря пандемии фактически обнуляются. Наша задача достичь того, чтобы сохранить ту часть социальных механизмов, которые пандемия до конца не уничтожит. Можно назвать не «талоны». Пусть это будут не талоны, а, например, базовый набор продуктов», — отметил Владимир Ворожцов.