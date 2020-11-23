Индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуют через суд

Санкт-Петербург, 23 ноября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Пособия, пенсии, льготы. Какие изменения ждут россиян в следующем году» председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, как партия будет бороться за индексацию пенсии работающим пенсионерам.

«Вопрос индексации пенсии для работающих пенсионеров крайне важен сегодня. У работающих пенсионеров никакой индексации не предусмотрено. Я напомню, что благодаря нашей поправке при внесении изменений в Конституцию появилась норма, где написано о том, что «пенсия в Российской Федерации индексируется не реже одного раза в год». Обратите внимание, там ничего не говорится о конкретной группе пенсионеров, то есть все пенсии должны индексироваться. Мы на этом настаиваем», — заявил Сергей Миронов.

По словам председателя политической партии «Справедливая Россия», индексаций работающим пенсионерам пока не видно в планировании государственного бюджета.

«Завтра у нас второе чтение бюджета. Наша поправка там есть, в том числе на выплату компенсаций индексации пенсий для работающих пенсионеров. Если она будет отклонена, тогда мы будем планировать обращение в Конституционный суд», — сообщил депутат Госдумы.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме заявил, что, по его мнению, отсутствие индексации пенсии работающим пенсионерам — это прямое нарушение Конституции.

«Еще раз подчеркну, норма Конституции ничего не говорит про какую-либо дифференциацию пенсионеров. Но при этом сегодня примерно каждый пятый пенсионер работающий. Нужно отметить, что пенсионеры работают не от избытка здоровья, не для того, чтобы загребать какие-то деньжищи, как думает министр финансов, а потому что на существующую пенсию они не могут прожить. Мы считаем абсолютно несправедливым лишать человека заработанной индексации пенсии», — высказался Сергей Миронов.

По мнению политика, Конституционный суд должен принять правильное и справедливое решение.