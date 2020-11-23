Я не онанист: Владимир Епифанцев отказался говорить о Прилучном

Владимир Епифанцев, коллега Павла Прилучного по сериалу «В клетке — 2», отказался распространяться об избиении актера в Калининграде.

«Это тема не для разговора, а для мастурбации. Я не мастурбатор, я не онанист», — сообщил он ФАН.

По его словам, случившееся с Прилучным — не тема для общения. Ранее в СМИ поступило сообщение, что Павел Прилучный получил тяжелую травму головы в Калининградской области, где работал над фильмом «В клетке — 2». Его коллеги по съемочной площадке, актрисы Дарья Мельникова и Елизавета Кононова, сообщили ФАН, что не в курсе произошедшего. Он упоминал их в своем Instagram. У бывшей жены Прилучного, актрисы и модели Агаты Муцениеце, которая тоже задействована в проекте, включен автоответчик.

Павел Прилучный получил перелом основания черепа, многочисленные ссадины и ушибы в ходе личного конфликта в Калининграде. В больницу он обратился сам, сообщив о падении, во время которого и ударился головой. Сейчас актер проходит лечение московской городской клинической больнице имени Н. Пирогова.

Его агент Екатерина Сычева подтвердила ФАН, что увечья актер получил именно в янтарном крае, и прокомментировала ситуацию.

«Павел действительно был госпитализирован после нападения на него неизвестными. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов. Соответствующее заявление уже было подано в правоохранительные органы. Текущие сьемки второго сезона сериала «В клетке», где Павел выступает ведущим актером и продюсером, продолжатся в ближайшее время. Коллеги и близкие актера просят СМИ не спекулировать на произошедшем и не дезинформировать многочисленных поклонников Павла. Корректная информация о его состоянии здоровья будет поступать только от его официальных представителей или от него лично», — сообщила Сысоева ФАН.

Представитель Прилучного также рассказала, что сейчас информации о случившемся с актером мало, но она появится в течение пары дней. ФАН она подтвердила, что в Москву актер был перевезен только на лечение.

В полицию Прилучный обратился из больницы, состояние позволяет ему это сделать. Ранее в СМИ высказывались предположения, якобы он был избит из-за того, что заступился за пожилую женщину. Агент опровергла эти слухи.

«Это неправда», — сообщила Екатерина Сысоева ФАН.

Известный скандальный блогер Лена Миро предполагает, что изувечить Павла Прилучного могла «Папина дочка» Мила Карпович, роман с которой ему приписывается, но о нахождении актрисы в Калининграде ничего не сообщается.

«Прилетевший из Калининграда актер уже обустроился в элитной клинике за 15 тысяч рублей в сутки, ему диагностировали мордобой, а сам Павлик уверяет, что просто неудачно упал. Я же предполагаю, что его избила мадам Карпович. Нет, ну а чего? Воспитывает, делает из человека семьянина», — писала Миро в блоге.

Подозрения блогера ничем не подтверждены. В Калининграде для сериала «В клетке» Прилучный в качестве актера и продюсера снимал сцену похорон, боев на ринге, игру в казино, а также кадры с красным кабриолетом BMW E-90. О поисках машины для его проекта сообщалось в социальных сетях 22 ноября. Искали и девушку с табличкой для съемок боев. День ее работы оплачивался в размере 4000 рублей.

Все запланированные сцены с участием Прилучного состоялись и были отсняты. По словам принимающих участие в съемках в «В клетке — 2» очевидцев, никаких конфликтных ситуаций на площадке в последнее время не случалось, и «все было тихо и мирно». Финальная съемка, в которой задействован актер, состоялась 21 ноября, после сериал снимался без главного героя.

О том, когда Прилучный должен снова приехать в Калининград, на съемочной площадке не знают. Предполагается, что он скоро вновь приступит к работе. Об избиении актера некоторые его коллеги по цеху в Калининграде даже не слышали — заняты проектом настолько, что не имеют возможности отвлекаться и думать о чем-то стороннем. Работа на съемочной площадке «В клетке — 2» в Калининграде продолжается в привычном режиме.