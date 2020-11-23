«Себе мы не будем изменять»: Настя Макаревич о 30-летии группы «Лицей»

Российская певица, солистка и фронтвумен российской поп-группы «Лицей» Анастасия Макаревич в интервью ФАН рассказала о работе коллектива в этом году, об испытания и новых песнях, а также раскрыла подробности личной жизни.

Знаменитость заметила, что год, действительно, был тяжелый, но большую часть свободного времени она проводила со своей семьей, — и это было по-настоящему весело.

«Летом мы переехали жить на дачу, я с мужем и с детьми, мама, сестра и все три собаки, и было очень весело. А, так, пишем новые песни, собираем материал, потому что в следующем году нам 30 лет, и мы думаем, что будет возможность это отметить. Мы будем смотреть, как будут развиваться события, но все равно концерт будет не раньше осени, вообще день рождение группы «Лицей» 12 декабря, но, вот, может, и к этой дате что-то запланируем. Планируем в Москве точно, а там посмотрим. Постараемся и по крупным городам, очень хотим и в Петербурге», — поделилась Анастасия Макаревич планами на будущее.

Она также обратилась к поклонникам и пообещала порадовать их новыми синглами, а, может, даже альбомами, если к этому времени поднакопится материал.

«Пока вот в таком вот творческом процессе. Было время подумать, что-то придумать, заняться каким-то творчеством, уделить много времени своим родным, за это этому году спасибо, но очень хочется, чтобы было побольше концертов, работы, возможности встречаться, видится, путешествовать, в общем всего, чего мы сейчас лишены. Надеюсь, что в следующем году это все будет потихонечку сходить на «нет». А еще мы маме подарили собаку, породы скотч-терьер. И вот мы жили всей семьей и три собаки, и новый щенок появился», — откровенно рассказала певица.

По словам Анастасии Макаревич, в этом году было больше времени для творчества и поиска, «поэтому есть новые треки и новые идеи».

«Все это постепенно мы воплощаем, поэтому, я думаю, что скоро вы все это услышите. Жанр и стиль песен мы не меняем, потому что это было бы уже как-то странно. Меняются тексты, меняются звуки, но себе мы не будем изменять, так что это все-таки будет узнаваемый «Лицей», с таким же добрым и позитивным, радостным и романтичным посылом», — отметила артистка.

Она рассказала, что недавно коллектив ездил с концертом в Иваново, а до этого — в Белград. Выступления и концерты были, но мало, посетовала собеседница ФАН. Исполнительница выразила надежду на то, что в следующем году обстановка наладится. Анастасия Макаревич также рассказала про семью. У нее двое сыновей, старший — футболит.

«В прошлом году он начал играть за молодежку «Локомотива». А в этом году они вышли в Лигу чемпионов и будут играть весной уже в Лиге чемпионов. Это было его (сына. — Прим. ФАН) желание, он захотел играть в футбол, при том он настолько этим загорелся и горит до сих пор. Это уже сейчас профессионально. Каждый день тренировки с первого класса, как он взялся, так и работает в этом направлении. Ему это очень нравится, он этим живет. И я очень рада, что он нашел такое дело себе по душе», — сказала Макаревич.

Младший сын певицы пока в поиске профессии. Анастасия Макаревич добавила, что он немного играет на фортепиано, гитару осваивает и плавает.