В команде Михайлова ответили на обвинения, что он не платит музыкантам

В команде певца Стаса Михайлова категорически опровергли появившуюся в СМИ информацию, что известный исполнитель якобы не платит своим музыкантам. Ранее с такими обвинениями выступил бывший гитарист Стаса Михайлова Вячеслав Кузнецов (Слава Маркес). Обвинения в адрес Стаса Михайлова поддержал музыкант Александр Скляр, который опубликовал в соцсетях скандальный пост. Однако на данный момент Скляр уже лично извинился перед Михайловым.

Пресс-секретарь Стаса Михайлова Анна Исаева назвала подобные обвинения абсолютно ни на чем не основанной ложью.

«Раздувается какой-то вселенский скандал, вообще ни на чем не основанный, — заявила Исаева в беседе с корреспондентом ФАН. — Стас Михайлов несколько дней назад высказался на тему того, что происходит в шоу-бизнесе в целом. Когда он говорил, что сегодня происходит с артистами, он упомянул, что продолжает платить своим музыкантам, чтобы они не чувствовали, что пандемия просто не дает им никакой точки опоры. И вдруг ниоткуда возникает гитарист [Слава Маркес], о котором все теперь говорят и пишут. Он был уволен еще летом. Там была причина к увольнению, которую Михайлов никому не обязан объяснять. Но, если всем так хочется знать причину, то я ее выяснила. Гитарист отказался лететь на концерт в Якутию и поставил свои финансовые условия, которые были невыполнимы. Произошло недопонимание, и его уволили. А сейчас всплывают его интервью, из которых можно сделать вывод, что он был уволен сию секунду, хотя с тех пор прошло уже полгода. Я могу четко сказать, что людям платят деньги, и что никто на Стаса Михайлова не может пожаловаться. Абсолютно никто. Вся эта сенсация — дутый мыльный пузырь, в котором вообще ничего не соответствует действительности. Между прочим, Стас Михайлов очень много помогает больным детям, храмам, воскресным школам. Он делает это буквально ежедневно».

Информацию, что Михайлов, несмотря на отсутствие концертов, продолжает платить своей команде, подтвердили музыканты и костюмеры, работающие в коллективе.

Соло-гитарист Владимир Федоренко из коллектива Стаса Михайлова назвал неправдой информацию, распространяемую в СМИ.

«Прочитал сегодня в СМИ, что наш работодатель Стас Михаилов якобы нас не поддерживает, это неправда! — заявил Федоренко в комментарии для ФАН. — Он делает выплаты музыкантам для поддержания нас и наших семей! Впереди много планов, репетиций и запись новых песен. Ждем разрешения на проведение концертов всем нашим дружным коллективом во главе со Стасом!»

Опровергла информацию об отсутствии материальной поддержки и костюмер Людмила Никонович, работающая в команде Стаса Михайлова более семи лет.

«Стас — прекрасный человек и работодатель. Он помогает в любой сложной ситуации, если кто-то заболел или нуждается финансово. Артист нам помогает с первого дня пандемии, и все, что про него сейчас говорят, это обман, непонятно зачем сфабрикованный», — рассказала Людмила корреспонденту ФАН.

Ранее певец Стас Михайлов эмоционально выступил в программе «60 минут», призвав своих коллег-артистов не просить государственной поддержки на фоне пандемии COVID-19, а проявить солидарность и самим помочь друг другу. Михайлов отметил, что, несмотря на практически полное отсутствие концертов, он продолжает платить своей команде. Это заявление спровоцировало волну критики в адрес известного музыканта.