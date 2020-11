«Мягкая сила» и COVID-19: как Пекин повышает имидж Китая на Балканах

Шесть лет назад Китай начал масштабную кампанию по формированию положительного образа в глазах жителей других регионов мира для укрепления своих позиций и расширения влияния. На эти цели в 2015 году Пекин выделил аппарату внешней пропаганды примерно 10 млрд долларов, и Поднебесная приступила к созданию имиджа державы, стремящейся к «беспроигрышному» сотрудничеству со всеми странами в рамках глобализации. Появление новой коронавирусной инфекции и ее последующее распространение по миру нанесли престижу КНР сильный удар, однако она нашла способ обернуть и эту ситуацию в свою сторону.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» разбиралась в новых инструментах «мягкой силы», которые создали положительный образ Китая на Балканском полуострове и в том, как этому поспособствовала пандемия COVID-19.

Одной из форм двусторонних отношений со странами Балканского полуострова остается создание Ассоциаций дружбы. При этом объем и характер их деятельности в разных странах существенно различаются. Наиболее активно ассоциация работает в Боснии и Герцеговине, где также открыт Центр продвижения и развития инициативы «Один пояс, один путь».

Ассоциация дружбы в Румынии насчитывает 12 филиалов по всей стране, а в Албании по охвату сфер деятельности она превзошла Торгово-промышленную палату.

В регионе представлена также «Инициатива по созданию сообществ на Шелковом пути», которая сосредоточила свои усилия на «культурном и народном обмене и сотрудничестве в областях, обеспечивающих средства к существованию». Официально она была запущена китайской НПО «Сеть организаций по международному обмену» в апреле 2019 года. Однако скромная некоммерческая организация тесно связана с Отделом международных связей Коммунистической партии Китая (КПК), отвечающим за расширение китайского влияния за рубежом.

Другая форма продвижения «мягкой силы» на Балканах, которой КПК теперь уделяет особое внимание, — это так называемые мозговые центры (think-tanks). Экспертные сообщества «с китайской харизмой» рассматриваются как важный инструмент национальной внешней политики, играющий незаменимую роль в международных отношениях. Центры призваны создать «прекрасный образ социалистического Китая» и укрепить влияние страны через использование «силы дискуссий».

Развитие международной сети «мозговых центров» стало приоритетом для руководства Китая в 2015 году — тогда Пекин сделал ставку на укрепление связей с учеными и экспертами из различных регионов и принял стратегию развития китайских аналитических центров за рубежом. Одной из таких организаций стал исследовательский институт China-CEE Institute, который китайские государственные СМИ назвали «первым независимым мозговым центром Китая в Европе». На торжественной церемонии его открытия в Будапеште в 2017 году лично присутствовал Лю Цибао, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК.

Согласно отчету о проделанной работе, в 2019 году институт провел 4 международные встречи и 3 семинара, организовал 7 публичных лекций и более 600 брифингов на территории 16 стран Центральной и Восточной Европы.

Ряд случаев при этом привел к скандалу — выяснилось, что в Чехии мероприятия напрямую финансировались китайским посольством, а в Германии китайская НПО «Ханьбань», предоставила денежные средства одному из одаренных профессоров университета. Данная организация руководит сетью Институтов Конфуция (ИК) по всему миру.

Vice President attends “China-Bulgaria Chinese Spring Festival Gala” hosted by Confucius Institute in Sofia pic.twitter.com/9SldRRIrUV — Center for Asian Studies-UT Dallas (@ciutdallas) February 26, 2016

Будучи основным инструментом китайской культурной дипломатии, ИК призваны поддерживать положительный имидж Поднебесной. В настоящее время в Юго-Восточной Европе насчитывается 19 таких учреждений.

Они не только организуют курсы китайского языка и культуры, но и проводят общественные мероприятия по политическим, социальным и экономическим вопросам, связанным с Китаем. В некоторых балканских странах Пекин добрался и до высшего эшелона политической власти. Например, в Северной Македонии ИК сотрудничает с институтами государственного управления — министерством обороны, МИД, а также Секретариатом по европейским делам. В настоящее время около 100 правительственных чиновников и гражданских служащих изучают китайский язык и участвуют в дискуссионных клубах ИК.

За последние годы в странах Балканского полуострова резко возросло количество мероприятий (выставок, концертов и фестивалей), посвященных культуре Поднебесной. В столице Боснии и Герцеговины с размахом празднуют китайский Новый год, в Баня-Луке — китайский День любви, а в черногорских городах проходят художественные представления в честь Праздника весны.

Chinese fireworks in Bosnia`s capital Sarajevo to celebrate the Chinese New Year in Feb seem to ring in creeping Balkan influence https://t.co/8awR4kuCLS China — Mila (@Milatrud11) March 31, 2019

Прошлой осенью в преддверии 70-й годовщины основания КНР на Кипре прошел китайский культурный фестиваль.

В Греции Китай продвигает идею тесной исторической связи двух стран, основанную на «общем восприятии исторического наследия». По распоряжению Пекина в апреле 2017 года в Афинах провели конференцию Форума Древних Цивилизаций. Сомнительное «культурное родство двух древних цивилизаций» КНР должным образом использует в своих интересах — например, для максимизации прибыли от стратегически важных инвестиций в греческий морской порт Пирей и другие инфраструктурные проекты.

Внимания заслуживают и китайские программы, ориентированные на молодое поколение Европы. Одна из них — «Мост в будущее». Эта инициатива координируется и спонсируется Всекитайской молодежной федерацией (ACYF).

Существует также Форум молодых политических лидеров, организованный Отделом международных связей ЦК КПК. Он способствует продвижению долгосрочных интересов Пекина путем поддержания дружеских связей с растущими зарубежными политиками и влиятельными лицами, которые потенциально будут занимать высокие государственные посты в будущем. Как правило, Пекин отдает приоритет контактам с левыми партиями и политиками. «Вербовка» участников форума и распространение информации о мероприятиях зачастую происходит через Институты Конфуция.

8th Summit #CEECChina in Dubrovnik. Building new bridges through openness, innovation and partnership.#16plus1Dubrovnik pic.twitter.com/vfkZB4JGnW — Aна Брнабић (@SerbianPM) April 12, 2019

В прошлом году на саммите в Дубровнике было принято решение об открытии в Албании специального центра, который «укрепит взаимопонимание» между молодежью Китая и балканских стран. Словения и Хорватия в свою очередь приняли участие в первой программе посещения Китая молодыми лидерами ЕС в сфере бизнеса, политики, средств массовой информации и гражданского общества.

Для продвижения своих интересов Пекин также стремится наладить тесный контакт с балканскими СМИ: греческое государственное информационное агентство AMNA и сербское Tanjug уже заключили договор о сотрудничестве с китайским медиахолдингом. Они снабжают и другие национальные СМИ репортажами из «Синьхуа» для формирования «дружелюбного отношения» к Китаю. Во время визита Си Цзиньпина в Грецию в ноябре 2019 года между государственным телевидением Греции и Национальным управлением по радио и телевидению КНР было подписано еще одно соглашение о сотрудничестве. Международное радио Китая (CRI) вещает на Балканском полуострове на девяти местных языках (албанском, болгарском, хорватском, чешском, греческом, венгерском, польском, румынском и сербском). Несмотря на то, что это довольно устаревший инструмент воздействия на массы, радио все еще получает немалое финансирование от Пекина.

Наглядной иллюстрацией действия современной китайской «мягкой силы» в информационном поле является портал Kina Danas («Китай сегодня») в Боснии и Герцеговине, также спонсируемый посольством КНР. Существует и болгарский веб-портал с тем же названием. Публикуемые материалы пропагандируют развитие отношений в рамках инициативы «Один пояс — один путь». В статьях о проектах, реализуемых совместно с КНР, используются такие формулировки, как «беспроигрышное сотрудничество» и «сообщества общей судьбы». В Албании недавно провели исследование имиджа Китая на Западных Балканах, которое охватывает более 1000 статей о Поднебесной, опубликованных в стране за пять лет. Ключевой вывод заключается в том, что около 47% новостей представляют КНР исключительно в положительном свете.

Twitter и Facebook запрещены в самом Китае, однако активно используются Пекином в других частях света. Например, с 2015 года у «Синьхуа» есть аккаунт в Twitter на румынском языке.

Noua paradigmă de dezvoltare a Chinei întruchipată de noul plan cincinal va oferi mai multe oportunități de dezvoltare și va aduce prosperitate comună lumii. Verificați ce spun experții. #FiveYearPlan https://t.co/lYhM4GvyUx — XinhuaRomania (@XHRomania) November 22, 2020

А Албанско-китайская ассоциация дружбы активна в Facebook — на ее страницу подписаны более 700 пользователей.

С началом беспорядков в Гонконге летом 2019 года сотрудники посольств КНР в Центральной и Восточной Европе обратились к местным СМИ с предложением разместить публицистические статьи и интервью. Материалы должны были сформировать у жителей Балкан нужный Пекину взгляд на происходящее в далекой от них стране. Такие материалы появились в СМИ Северной Македонии, Боснии и Герцеговины и Черногории. При этом в них использовались идентичные формулировки, которые можно было встретить также в чешских, польских и словацких СМИ. Это указывает на скоординированные усилия дипмиссий КНР в Восточной Европе по освещению событий в нужном свете. На Kina Danas также размещались исключительно те материалы, которые отражали позицию правительства КНР.

Недавние опросы общественного мнения на Западных Балканах выявили, что усилия Пекин прилагал не зря — у местных жителей сформировался весьма положительный имидж Поднебесной.

Особую роль в этом сыграла готовность Китая «протянуть руку помощи» в экстренных ситуациях. 9 сентября в центре Скопье разразился пожар в крупном офисном здании, где располагалось главное новостное агентство. Первое предложение о помощи оно получило не от правительства страны, а от китайского посольства. Всего пару недель спустя КНР предоставила албанскому государственному киноархиву систему климат-контроля, которая позволила бы ему сохранить около 44 000 уникальных материалов.

Пандемия COVID-19 также сыграла Пекину на руку. Вспышка коронавируса нанесла ущерб международному престижу Китая и подтолкнула его к участию в глобальной дипломатической кампании, направленной на восстановление имиджа и улучшение репутации.

Весной 2020 года Министерство экологии и охраны окружающей среды КНР поставило в Черногорию 5000 защитных масок. Подгорица закупила две тонны медицинского оборудования, за которое правительству страны потом пришлось отчитываться, чтобы опровергнуть слухи об исчезновении груза.

Помощь от Китая получила также Босния и Герцеговина и Северная Македония.

Греции Китай пожертвовал один миллион медицинских масок. При этом существенный вклад в поставки медицинского оборудования в страны Балканского полуострова внесла корпорация Huawei, у которой в регионе свои экономические интересы.

На имидж Китая повлияли не столько размеры предлагаемой им гуманитарной помощи (по масштабам она уступала другим странам), сколько сопутствующая медиакампания. Поддержка «восточного друга» широко освещалась местными СМИ. Например, новостные агентства раскручивали кадры того, как Александр Вучич лично встретил в аэропорту самолет из Китая.

Широко использовалось и видео с пресс-конференции, на которой президент Сербии заявил:

«Я верю в моего друга и брата Си Цзиньпина и верю в помощь Китая. Единственная страна, которая может нам помочь — это Китай».

Serbian President: "The only country that can help us is China."



“By now, you all understood that European solidarity does not exist. That was a fairy tale on paper. I believe in my brother and friend Xi Jinping, and I believe in Chinese help."



1/pic.twitter.com/9epEJZpp4u — Rush Doshi (@RushDoshi) March 16, 2020

«Дипломатия масок» дала свои плоды и привела к росту позитивного отношения к Поднебесной: 75% опрошенных полагают, что КНР оказал Сербии наибольшую помощь в борьбе против пандемии. А вот о помощи ЕС, которая кратно превышала китайские поставки масок, знают лишь 3% граждан Сербии.

What you NEED to understand is that serbia and china are forever brothers. There's no take backs on something like that. pic.twitter.com/oX2Xhn1jAt — Bora (@BoraRistic) November 18, 2020

Таким образом, Пекин использует многоуровневый подход, направленный на развитие отношений и закрепление своего влияния на Балканах. При этом от традиционных форм двустороннего сотрудничества Китай переходит к более современным: созданию молодежных инициатив, запуску исследовательских центров и поощрению местных СМИ за размещение контента с прокитайской позицией. О конечном итоге стратегии, на которую взяла курс КПК, пока судить рано. Однако она уже начала приносить первые дивиденды: из далекого союзника с другой культурой для жителей Балкан Китай постепенно превращается в друга и партнера, при этом уверенно опережая ЕС.