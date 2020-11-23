Эксперт: Пенсия в РФ невелика, потому что каждый третий не платит налоги

Санкт-Петербург, 23 ноября. Ответственный секретарь комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев увязывает низкий размер пенсий в России с тем, что значительная часть работающих граждан избегает уплаты налогов. В результате Пенсионный фонд РФ недополучает значительную сумму пенсионных отчислений, которых не хватает на достойную пенсию.

«Из 75 млн трудоспособного населения, то есть застрахованных лиц, у нас налоги и страховые взносы платят лишь две трети. 50 млн человек налоги платят, а 25 млн человек не платят. То есть каждый третий не платит налоги. Если они начнут платить — это будет прекрасный источник для пополнения государственной казны», — заявил Батаев в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Пособия, пенсии, льготы. Какие изменения ждут россиян в следующем году».

Эксперт считает, что развитие онлайн-сервисов делает выход из тени неплательщиков необременительным. Это также позволит существенно поднять пенсии в РФ, убежден он.

«Нужно работать с этими людьми. Государство многое делает для того, чтобы упростить налоговые режимы, упростить общение с ФНС. Все эти личные кабинеты и проведение операций онлайн. Сейчас, в период пандемии, всё больше бизнес-процессов переводятся в онлайн. И с государством сейчас общаться довольно комфортно, в том числе с Федеральной налоговой службой, ФНС», — отметил участник конференции.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов возмутился низкими зарплатами некоторых работающих россиян.