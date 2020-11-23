Публицист Вассерман обосновал исконно русское происхождения борща

Москва, 23 ноября. Известный политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман раскрыл историю происхождения борща и доказал, что это исконно русское блюдо. Своей точкой зрения на этот счет эксперт поделился в разговоре с корреспондентом издания «Слово и Дело».

Многие страны продолжают изучать, как и где появился борщ. К этому вопросу подключились даже западные СМИ. Например, The New York Times провело расследование в начале ноября и подготовило на его основе материал, в котором говорится, что один украинский шеф-повар даже подал заявку в культурный орган ООН, ЮНЕСКО, чтобы признать борщ нематериальным культурным наследием Украины. Поставить в этом вопросе точку решил Вассерман. Публицист считает, что борщ является несомненно русским блюдом, причем южнорусским.

Интеллектуал попытался с исторической точки зрения доказать, что борщ имеет русские корни. Он пояснил, что свекла в древние времена выращивалась как раз на юге Руси. Эту территорию сейчас называют Северной Украиной. Именно там был самый подходящий климат для выращивания этого овоща.

«Но на севере, для той же кулинарной цели, а именно для растворения костной ткани и размягчения хрящевой, использовались кислоты, содержащиеся в квашеной капусте. На юге для той же цели использовали сахар, который содержался в свекле», — рассказал Анатолий Вассерман.

Он также добавил, что классические сорта свеклы в своем составе не содержат большое количество сахара, однако его хватало для того, чтобы растворить костную ткань при варке. Именно поэтому, как добавил эксперт, в борщ добавляют костистое мясо, ребрышки или большие кости.

Политолог также прокомментировал информацию о том, что на авторство супа претендовала и Польша. Здесь важно понимать, что на территории этой страны свекла не растет вообще из-за неподходящего климата, пояснил Вассерман. Он обратил внимание и на то, что поляки используют кислоту квашеной капусты, к примеру, для растворения костей и размягчении хрящевой ткани.

«Кстати, пока успешно работал Янтарный путь, вот эту самую свеклу с юга Руси в значительных количествах доставляли на север. Соответственно борщ варили даже во Владимире и Новгороде. Хотя свеклу туда приходилось довозить. Когда крестоносцы вынудили арабов воевать, а потом завоевали Константинополь, работа Янтарного пути прекратилась. Вот тогда борщ из меню севера практически исчез и остался только на юге», — поделился знаниями Вассерман.

Несмотря на это, свеклу продолжали доставлять на север, заметил собеседник издания. Однако в меньших количествах и с другими более ценными грузами, констатировал интеллектуал.

Как ранее сообщил ФАН, ряд американских и британских СМИ поддержали Украину в ее борьбе за официальное признание борща частью ее культурного наследия. На Запада всерьез утверждают, что Россия присваивает это блюдо себе и тем самым совершает «культурную агрессию» в отношении соседней страны.

Известный певец Александр Панайотов ранее признался, что предпочитает украинский борщ русскому варианту, поскольку в нем нет свеклы.