Россия может отзеркалить действия США с Договором по открытому небу

Разрушение Договора по открытому небу (ДОН) — это шаг в сторону возможного развязывания глобального военного конфликта. Это прекрасно понимают в России, чем и объясняется стремление Москвы сохранить ДОН.

Впрочем, российская сторона готова к любому варианту дальнейших событий, отмечает обозреватель ФАН. Москва может пойти на зеркальное повторение действий США: выйти из договора, но продолжать им пользоваться, получая нужные сведения от союзников.

Штаты выходят. Теперь официально

22 ноября случилось то, что было анонсировано председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиотом Энгелом еще в начале октября 2019 года: Соединенные Штаты вышли из The Treaty on Open Skies — многостороннего международного Договора по открытому небу.

Факт отказа Штатов от участия в ДОН подтвердил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Ему в своем Twitter вторил американский государственный секретарь Майкл Помпео:

«С сегодняшнего дня Соединенные Штаты официально выходят из Договора по открытому небу, предоставленное почти полгода назад уведомление об этом вступило в силу. Благодаря этому выходу США лучше защищены, поскольку Россия по-прежнему не выполняет своих обязательств по соглашению».

Что такое ДОН, зачем под явно надуманным предлогом Вашингтон решил выйти из него и почему Москва невозмутимо отнеслась к этому решению администрации Белого дома — ФАН уже рассказывал. Поэтому тратить время на пересказ уже озвученной информации не станем — лучше разберемся в том, что будет дальше.

Два условия Сергея Лаврова

Начнем с прояснения позиции российской стороны. Ее достаточно четко обрисовали глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Лавров обратил внимание на то, что Москва выдвинула другим подписантам ДОН следующие требования. Во-первых, европейские страны — участницы договора не должны ограничивать российские полеты над своей территорией: таким образом, у России останется возможность в будущем наблюдать за находящимися в Европе американскими объектами. Во-вторых, эти страны должны предоставить Москве письменные гарантии, что собранные ими на территории РФ данные не будут переданы США.

Гаврилов объявил, что ДОН нужен России ровно в той же мере, что и другим государствам — участникам договора. Российская сторона готова к любому варианту дальнейших событий.

«На площадке Консультативной комиссии по открытому небу хорошо известна наша принципиальная позиция о том, что после прекращения участия в договоре США потеряют право приобретать у государств-участников данные, полученные в ходе наблюдательных полетов. Мы не раз заявляли в Вене и в двусторонних контактах с партнерами в европейских столицах, что будем добиваться от них строжайшего соблюдения соответствующих договорных положений. Пока же они проявили неготовность подтвердить свои обязательства по ДОН дополнительно, на бумаге. Это наводит на серьезные размышления относительно их истинных намерений. Нас такое положение дел категорически не устраивает. Разговор на эту тему не закончен», — добавил глава делегации.

Гаврилов подчеркнул, что США требуют от союзников передавать информацию по итогам наблюдательных полетов над Россией. Одновременно Штаты настаивают на том, чтобы союзники отказывали российским миссиям открытого неба совершать полеты над американскими военными объектами в Европе.

«Это не просто нарушение ДОН — это нечистоплотные игры на ниве договора, который стал очередной жертвой в стратегии Вашингтона на планомерный вывод из строя звеньев международной архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения. Жизнеспособность договора все упомянутые действия США явно не укрепят», — резюмировал Гаврилов.

Таким образом, с точки зрения Москвы, выход Вашингтона из ДОН в значительной степени договор обесценивает. Несмотря на это, наша страна готова сохранить свое участие в ДОН. Но только при выполнении другими государствами-участниками условий, озвученных главой российского МИД.

Правда, европейские союзники США, находящиеся под прессингом Вашингтона, идти навстречу требованиям российской стороны не торопятся. И если их согласия на условия Москвы так и не последует, то РФ оставляет за собой право покинуть ДОН. Конечно, выход из договора лишит нас возможности осуществлять наблюдательные полеты над европейскими странами. Однако в случае «изъятия» из этих зон осмотра американских объектов такие полеты потеряют для России большой интерес, тем более, что возможность осуществлять контроль за европейской и американской территориями из космоса наша страна вполне сохранит.

Добавим, что теоретически Москва может «сыграть» с ДОН в ту же «игру», что и Вашингтон. То есть выйти из договора, но продолжать негласно пользоваться его механизмом для получения необходимых сведений от своих союзников (в данном случае — белорусов), сохраняющих свое участие в договоре. Что ж, с волками жить — по-волчьи выть!

На шаг ближе к Армагеддону

Посмотрим теперь на дела европейские.

Еще весной, когда стало понятно, что решение Дональда Трампа выйти из ДОН становится необратимым, многие аналитики отметили: эта акция американского президента, единолично им реализованная без каких-либо согласований с НАТО и ЕС, серьезно подрывает доверие союзников к самим США.

Впрочем, дело было не только и не столько в реакции европейских политиков, обиженных очередным эпатажным «взбрыком» Трампа, сколько в голом прагматизме. Выход США из ДОН означал почти неминуемый выход из договора и России. При этом варианте европейские союзники США, часто не имеющие собственной спутниковой группировки и из-за этого вынужденные полагаться на сведения о нашей стране, предоставляемые американским сюзереном, оказывались в большом проигрыше — ведь Штаты делятся далеко не всей имеющейся у них развединформацией и не со всеми.

Словом, союзникам Америки хотелось бы сохранить возможность собственными, а не ее глазами, присматривать с неба за Россией, что в случае выхода последней из ДОН стало бы невозможным. Поэтому неудивительно, что 23 мая 2020 года министерства иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Бельгии, Португалии, Чехии, Люксембурга, Швеции и Финляндии выступили с совместным заявлением:

«Договор по открытому небу является важнейшим элементом системы укрепления доверия, которая была создана в последние десятилетия в целях повышения прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе».

В общем, господа американцы, мы очень сожалеем о решении вашего президента выйти из ДОН. Может, он передумает?

Но, как мы теперь знаем, Трамп не передумал. Образно выражаясь, он «вытер ноги» о совместное заявление МИД своих европейских союзников и вышвырнул американский экземпляр ДОН в мусорную корзину. Понятно, что это отнюдь не способствует «сплочению рядов» США и НАТО/ЕС в Европе.

По сути, европейские союзники США сейчас оказались в очень непростой ситуации, которую еще больше осложнили условия, выдвинутые Лавровым. Впрочем, нам ли печалиться об этих европейских проблемах? Полагаем — нет. А вот Германии и Ко придется крепко задуматься: надо ли им и дальше безропотно следовать в фарватере американской политики или, быть может, пора начать защищать свои национальные интересы, а не Дяди Сэма?

Следует ожидать, что Европа будет стараться сохранить участие нашей страны в ДОН. Поэтому мы исключаем вариант, что на площадке Консультативной комиссии по открытому небу европейские политики могут пойти на хотя бы частичное удовлетворение требований, озвученных главой МИД РФ. Вот только — пардон за тавтологию — удовлетворит ли такое частичное удовлетворение саму Россию? Этот вопрос остается открытым.

Ну, а что же Соединенные Штаты? На первый взгляд, стараниями Трампа они в ДОН «побили всю посуду» и гордо удалились, на прощание громко хлопнув дверью. Но не станем торопиться с вынесением окончательного вердикта. Скажем, кандидат в президенты Джо Байден до последнего времени был категорически против выхода США из ДОН. Поэтому совершенно не исключено, что в случае его победы на выборах и переезда в Белый дом «Сонный Джо» постарается возобновить членство Штатов в договоре. К тому же некоторые американские сенаторы заявили, что Трамп не имел права принимать решение о выходе США из договора в одностороннем порядке, назвали этот шаг безрассудным и призвали Байдена в будущем переподписать соглашение.

Иными словами, окончательно будущее ДОН, даже после выхода из него США, еще не предопределено. Но вот то, что разрушение договора сделает развязывание глобального военного конфликта на шаг ближе, — это факт. Это прекрасно понимают в России, чем и объясняется стремление Москвы сохранить ДОН. Но понимают ли это в Вашингтоне? Судя по всему — вряд ли.