Киев предупредили об ответе Минска в случае введения ограничений

Москва, 23 ноября. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Киев может ждать экономический удар со стороны Минска в случае введения ограничений против Белоруссии. Об этом пишет «Политпазл».

Отношения между двумя странами осложнились на фоне митингов в Белоруссии после выборов президента. Украина может принять решение присоединиться к Западу и ввести санкции против соседа. Однако необходимо понимать, что Минск не заставит себя ждать и нанесет мощный экономический удар, считает Виктор Бывший министр экономики Украины. Он объяснил, в каком случае Киев ждет жесткий экономический удар со стороны Минска.

Он назвал Белоруссию одним из основным торговых партнеров Украины, которая зависит от поставок белорусских товаров. Также важно помнить, что Украина не является членом Евросоюза, поэтому руководство страны имеет полное право не выполнять решение Совета Европы.

«Украине вообще не было смысла влезать в конфликт с одним из близких народов, государств, нашими важным торговым партнером», — прокомментировал ситуацию Виктор Суслов.

Белоруссия экспортирует в Украину около 40% бензина и дизельного топлива, материалы для строительства дорог и зданий, а также сельскохозяйственную технику. Кроме того, не так давно Киев заявил о желании купить у Минска 200 автобусов МАЗ. Если украинская сторона продолжит развивать конфликт, то Белоруссия может отрезать украинцев и от поставок, которые все-таки входят в список жизненно необходимых для страны, и от обслуживания проданной техники.

Суслов считает, что Киев сейчас допускает серьезную ошибку, которая может привести к серьезному ущербу и в сфере политики, и в области экономики.

Ранее сообщалось, что украинский авиапром обречен: чрез пять-десять лет он окончательно исчезнет. Для выживания ему необходимы кадры, инвестиции, комплектующие и рынки сбыта, однако ни одно из этих условий Киев обеспечить не в состоянии. Подробнее об этом — в эксклюзивном материале ФАН.