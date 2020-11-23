Миронов предложил поднять размер МРОТ в России до 50 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 23 ноября. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов возмутился низкими зарплатами некоторых работающих россиян. В эфире медиацентра «Патриот» на тему «Пособия, пенсии, льготы. Какие изменения ждут россиян в следующем году» он предложил поднять размер МРОТ до 50 тысяч рублей.

«У нас появилась социальная категория людей, которой нет ни в одной стране мира, — работающие бедные. Это нонсенс. В любой стране мира: если человек работает — он не бедный. Бедный — это безработный, который не работает в силу своей лености или асоциального поведения. Или в его регионе действительно нет рабочих мест. У нас и бюджетники могут быть бедными людьми. Про частный сектор я не говорю — вот тебе МРОТ, и живи как хочешь», — заявил Миронов.

Лидер «Справедливой России» считает новую методику расчета МРОТ неточной.

«Правительство оценивает МРОТ как некую технологическую величину, а для людей это — реальные деньги, на которые сложно прожить. Зарплата в 15 тыс. руб. на каждого работающего в семье дает 30 тыс. руб. в месяц. Если 10 тыс. руб. уйдет на коммуналку, остается 20 тыс. руб. на еду и одежду. О какой ипотеке или отпуске может идти речь? А по меркам нашего Минфина — это уже нормальная семья, потому что они получают больше МРОТ, они не бедные», — заявил политик.

Сергей Миронов уверен, что МРОТ для работающих людей должен быть увеличен в несколько раз.

«По нашим оценкам, МРОТ должен составлять 40–50 тыс. руб. Это те деньги, на которые можно нормально жить. Из них можно откладывать что-то на отпуск и другие необходимые вещи», — отметил он.

Лидер «Справедливой России» не видит ничего плохого в том, что одновременно с увеличением размера МРОТ вырастут и штрафы.