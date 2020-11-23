ФАН узнал, почему потерпевшие по делу Ефремова отказались от иска к актеру

Москва, 23 ноября. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова отозвали свой иск к актеру театра и кино Михаилу Ефремову о возмещении морального вреда. Такое решение было принято еще на прошлой неделе.

Изначально они требовали три миллиона 111 тысяч рублей, из них по миллиону каждому истцу и 111 тысяч — затраты на похороны Сергея Захарова. Так как три миллиона Ефремов оплатил сразу, то иск подавался только на 111 тысяч, но и этот долг был погашен до судебного разбирательства.

«Для нас это совсем не новость, — заявил адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин. — Мы сделали все возможное, чтобы закрыть этот вопрос. И еще на прошлой неделе было понятно — иск отзовут».

О том, что иск отозван сегодня, сообщили ФАН и в пресс-службе Хамовнического районного суда:

«Поступил отказ от иска в связи с чем производство по делу прекращено».

Напомним, ранее адвокаты Ефремова говорили о том, что актер собирается написать прошение о помиловании. Защитники попытаются уговорить родственников Захарова поддержать это прошение.

Михаил Ефремов до 25 ноября будет находиться в СИЗО Белгородской области на карантине. Потом его этапируют в колонию №4. летом этого года Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на джипе протаранил машину курьера Сергея Захарова. Последний скончался в больнице. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.