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Народная героиня
В день 95-летия Нонны Мордюковой ее родные и деятели кино вспомнили главные роли актрисы
Советская и российская актриса Нонна Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года. За свою жизнь яркая и самобытная артистка сыграла более 60 ролей в кино — и каждая ее героиня, прямая, искренняя, своенравная, неизменно воплощала глубину русского характера. Сама Мордюкова так и говорила:

«Моя героиня — это народ».

Сегодня Нонне Викторовне могло бы исполниться 95 лет — и в этот день ФАН поговорил с родными актрисы и деятелями кино, которые рассказали, какой она была на сцене и в жизни.

«Я вольная, я — с Кубани»

Ноябрина Мордюкова родилась в семье военного и председательницы колхоза. Детство девочки прошло в Краснодарском крае, и с ранних лет она была вынуждена тяжело работать: отец вернулся с войны инвалидом, и надо было помогать маме воспитывать двоих младших братьев и троих сестер.

Но Мордюкова не сетовала — и вспоминала то время с благодарностью и любовью.
Когда дружит семья — это настоящее. Наши родители не оставили нам ни серванта хорошего, ни «Мерседеса», но нас — шесть братьев и сестер. Мы — семья, великая сила, великое богатство»,
— говорила впоследствии актриса.
Ноябрина — в центре нижнего ряда (1930-е)
Об этом же рассказала ФАН и сестра артистки Наталья Катаева (урожденная Мордюкова).

Наталья Катаева
Сестра Нонны Мордюковой
Мы все были преданы друг другу. Мы никогда не предавали. Мама рано умерла, и мы всех выучили, никого не отдали в детский дом. А братика хотели туда забрать, так мы руками загородили его: «Не отдадим!» Оформили опеку и вырастили»,
— свидетельствует Наталья.
Трудности не могли сломить целеустремленную и своенравную Нонну — в 1945 году она отправилась в Москву и поступила во ВГИК. Там она познакомилась со своим первым мужем — актером Вячеславом Тихоновым. Он влюбился в нее с первого взгляда и упорно добивался — в ответ на очередной отказ даже пригрозил утопиться. Мордюкова сдалась и вскоре вышла за него замуж.

А всего через три года после поступления в институт Мордюкова стала известна по всему Союзу — на экраны вышел фильм «Молодая гвардия», где она сыграла Ульяну Громову.
В роли Ульяны Громовой (вторая справа) в фильме «Молодая гвардия» (1948)
Мордюкова никогда не играла насильно — если роль ей не нравилась, отказывалась сразу. «От многих ролей приходилось отказываться, ну и что? А я вольная, я с Кубани!» — говорила она.

Кстати, режиссер «Молодой гвардии» Сергей Герасимов тоже не смог устоять перед чарами артистки. Он даже поехал к матери Мордюковой свататься, но получил резкий отказ. Староват оказался 45-летний режиссер для юной Нонны.
Мама их разлучила. Герасимов ее любил, и она его любила. Но он был старше, и мама говорила: или он, или я»,
— вспоминает Наталья Катаева.
Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов
В это же самое время неугомонный Тихонов писал будущей свекрови письма, что бросится под поезд, если Нонна не будет с ним. Ирина Мордюкова впадала в панику и говорила дочери: «Боже мой, такой красавец из-за этой кобылы под поезд будет бросаться! Ты давай бросай своего старика».
Нонна всю жизнь говорила, что такого, как Сергей, она больше не встретила. Она при имени Сергея бледнела, это была ее единственная любовь. Это я знаю, и больше никто»,
— говорит Наталья.
В роли Ульяны Громовой (вторая справа) в фильме «Молодая гвардия» (1948)
Роль Ули Громовой едва не сыграла с Мордюковой злую шутку — после выхода фильма все режиссеры видели в молодой казачке только героиню краснодонского подполья и не спешили приглашать на съемки.

Победить амплуа удалось в 1952 году благодаря роли колхозницы в картине «Возвращение Василия Бортникова». Мордюкова была настолько убедительна в этом образе, что режиссер Всеволод Пудовкин даже хотел отдать ей главную роль, но замена так и не состоялась. Зато о Мордюковой наконец заговорили, и режиссеры стали приглашать ее на главные роли.
Такая разная Нонна! Кадры из фильмов «Женитьба Бальзаминова», «Возврата нет» и «Мама». Фотохроника ТАСС

Мягкая, как воск

Актерская тема Нонны Мордюковой — тема простой, сильной женщины с тяжелой судьбой — стала ее визитной карточкой. Такой она была и в роли Стеши Ряшкиной в фильме «Чужая родня», и в роли молодой вдовы Саши Потаповой в «Простой истории».

Впрочем, сама Мордюкова не считала себя похожей на своих героинь.
Как мне надоело слышать, что я сильная! Да мягкая я, как воск. Только надежной мужской руки не встретилось»,
— говорила о себе артистка.
Брак Мордюковой с Вячеславом Тихоновым продлился 13 лет, но назвать его счастливым можно было лишь с очень большой натяжкой. Спокойный и молчаливый Тихонов и несносная заводила Мордюкова — супруги оказались слишком разными.

Актриса родила мужу сына Владимира, который тоже стал актером, но судьба его сложилась трагично — в 1990 году он умер от передозировки наркотиками.

Несмотря на продолжительный брак, любовью всей своей жизни сама Мордюкова называла совсем другого мужчину — режиссера и писателя Василия Шукшина.
Они познакомились на съемках «Простой истории» в 1960 году.

Казалось, они были буквально созданы друг для друга, но Шукшин был женат, Мордюкова — замужем, и этому роману не суждено было продлиться долго.
Кадр из фильма «Возврата нет» (1974 год)

Держаться за землю

В 1964 Мордюкова блистательно исполнила роль Дони Трубниковой в фильме «Председатель». Грубая спекулянтка, родившая от фашиста-оккупанта, конечно, была отрицательным персонажем. И Мордюкова сыграла ее невероятно убедительно, лишь исподволь намекнув на драматизм и горечь судьбы этой женщины.

Такое глубокое, сложное понимание характера персонажа было Мордюковой свойственно. Но и в комедиях она всегда с поразительной точностью, метко показывала самые разные социальные типы, будь то купчиха Белотелова в «Женитьбе Бальзаминова» или хваткая чиновница Пристяжнюк в картине «Тридцать три».

А ее жэковский управдом Плющ из «Бриллиантовой руки» стала яркой сатирой на известный тип назойливой общественницы.
В роли Управдома в комедии «Бриллиантовая рука» (1968)
Пугающе символической стала для Мордюковой роль Федосьи Угрюмовой в драме «Русское поле», где актриса снималась вместе с сыном Владимиром Тихоновым. Трагическая история матери, похоронившей сына, через несколько лет стала для Мордюковой реальной.

После роли Антонины Кашириной в фильме «Возврата нет» за артисткой закрепилось право выступать от лица русских женщин. Никто не мог показать их несгибаемые силу и достоинство, их тяжелую долю так, как это делала Мордюкова.
У нас в станице так говорили: «Будешь падать — держись за землю». Я и держалась»,
— говорила актриса.
Первая попытка расширить это амплуа и выйти за рамки в фильме «Трясина» оказалась провальной, зато вторая — в картине «Родня» — дала блестящий результат.

Роль скандальной Марии Коноваловой в фильме Никиты Михалкова стала практически гротескной. Ее металлические зубы, ее хохот, крик раздражали зрителя, озадачивали, но при этом безжалостно обнажали глубокую драму этой женщины, которая была буквально оторвана от своих корней.

Сыграть такое могла только Мордюкова.
Кадр из кинофильма «Родня» (1981)

Природности не осталось места

Сценарист и режиссер Виктор Мережко, написавший сценарии «Трясины» и «Родни», вспоминает о Мордюковой как о непредсказуемой и в работе, и в жизни.

Виктор Мережко
Сценарист и режиссер
И на площадке, и в жизни, и в любви она отдавала всю себя. Она была мощной, красивой, настолько нуждающейся в любви и способной влюбляться быстро и безоглядно, с полной отдачей… Но в работе с ней бывало сложно, потому что у нее была своя точка зрения вообще на все»,
— рассказал Мережко в интервью ФАН.
Кадр из кинофильма «Они сражались за Родину» (1975)
Мережко вспоминает, что Мордюкова была очень резкой и непредсказуемой, не всегда удобной. По его словам, она всю жизнь искала того «господина, который бы ее подчинил себе».
Но подчинить Мордюкову было совершенно нереально. Она была слишком самодостаточна и слишком талантлива во всех проявлениях»,
— говорит Мережко.
С Никитой Михалковым и алжирским кинорежиссером Мирабетом Аммаром на XIV Московском международном кинофестивале (1985). Валерий Христофоров, Александр Шогин /Фотохроника ТАСС
Режиссер и актер Владимир Хотиненко во время съемок «Родни» был скромным стажером, которого Михалков решил снять в одном из эпизодов. Сам Хотиненко называет этот момент волшебным:

Владимир Хотиненко
Режиссер и актер
Я могу с легкой иронией говорить, что снимался с Нонной Мордюковой в одном фильме. Это моя радость, мое счастье»,
— рассказал собеседник ФАН.
В хабаровском совхозе «Гаровский» (1978). Фото Анатолия Галушко и А. Шляхова /Фотохроника ТАСС
Хотиненко подчеркнул, что не только великолепное образование делало Мордюкову уникальной актрисой.
В Нонне Викторовне природная сила имела огромное значение. У нее было мощное природное дарование, очень мощное. Эта природа из нее просто перла»,
— говорит Хотиненко.
На съемках кинофильма «Запретная зона» в роли Авдотьиной (1988). Фото Е. Ежевского /Фотохроника ТАСС

Единственная в своем роде

С меняющимся ритмом жизни, с современностью конфликтовала не только Мария Коновалова — но и сама Нонна Мордюкова. В постсоветской России для артистки, с ее естественностью, природностью, просто не было реального сценарного материала.

Мордюкова ушла из театра, почти не снималась, писала книгу. И даже фильм «Мама», который режиссер Денис Евстигнеев ставил «на Мордюкову», только в очередной раз подсветил диссонанс артистки с современным кино. Ей просто не было в нем места.

Виктор Мережко уверен, что актрисы такого масштаба, как Нонна Мордюкова, больше никогда не будет в русском кино.
Обмельчал актерский народ, поэтому вряд ли появится вторая Мордюкова. Мордюкова — это единственное в своем роде явление»,
— вздохнул Мережко.
На XVII Московском международном кинофестивале (1991). Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС
Знаменитый советский и российский актер и режиссер театра и кино Юрий Соломин признался ФАН, что очень жалеет о том, что ему так и не удалось сыграть с Мордюковой хотя бы в одном фильме.

Юрий Соломин
Актер и режиссер
Я не был с ней близко знаком, но в последние годы перед ее смертью мы подружились»,
— рассказал Соломин.
На вручении ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук президента России Владимира Путина в Екатерининском зале Кремля (2006). Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Панов
Вместе с Мордюковой они вели празднование юбилея режиссера Евгения Ташкова, однокурсника актрисы.
И это была наша последняя встреча. Она была уже не очень здорова тогда... Память у меня о ней осталась очень хорошая — как об актрисе, так и о человеке. Жалею, что ни разу не удалось встретиться с Нонной Викторовной на съемочной площадке. Потому что это одна из моих самых-самых уважаемых актрис»,
— пояснил народный артист СССР.
На юбилейном вечере в столичном Доме кино (2005). Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков
Нонна Мордюкова умерла поздним летним вечером 6 июля 2006 года в возрасте 82 лет. Ее похоронили на Кунцевском кладбище рядом с единственным сыном.
Ангелина Андреева, Марат Лашкин, Армине Майрикян

Фото: ТАСС