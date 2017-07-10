Брак Мордюковой с Вячеславом Тихоновым продлился 13 лет, но назвать его счастливым можно было лишь с очень большой натяжкой. Спокойный и молчаливый Тихонов и несносная заводила Мордюкова — супруги оказались слишком разными.



Актриса родила мужу сына Владимира, который тоже стал актером, но судьба его сложилась трагично — в 1990 году он умер от передозировки наркотиками.



Несмотря на продолжительный брак, любовью всей своей жизни сама Мордюкова называла совсем другого мужчину — режиссера и писателя Василия Шукшина.

Они познакомились на съемках «Простой истории» в 1960 году.



Казалось, они были буквально созданы друг для друга, но Шукшин был женат, Мордюкова — замужем, и этому роману не суждено было продлиться долго.

