С меняющимся ритмом жизни, с современностью конфликтовала не только Мария Коновалова — но и сама Нонна Мордюкова. В постсоветской России для артистки, с ее естественностью, природностью, просто не было реального сценарного материала.
Мордюкова ушла из театра, почти не снималась, писала книгу. И даже фильм «Мама», который режиссер Денис Евстигнеев ставил «на Мордюкову», только в очередной раз подсветил диссонанс артистки с современным кино. Ей просто не было в нем места.
Виктор Мережко уверен, что актрисы такого масштаба, как Нонна Мордюкова, больше никогда не будет в русском кино.