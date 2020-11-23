Бывший депутат Рады сравнил пенсии в России и на Украине

Санкт-Петербург, 23 ноября. Россия в социальной сфере намного опережает Украину, признал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

"Гвозди в крышку гроба соцсферы" власти Украины начали забивать в 2014 году, а сейчас ситуация совсем грустная. Пенсии практически обесценились, и сравнивать их с российскими нельзя. Украинские пенсионеры могут себе позволить гораздо меньше, денег не хватает даже на полмесяца, отметил Журавко.

Экс-депутат рассказал, что у него пенсия составляет 2100 гривен, но за квартиру в зимний период нужно отдать 1850 гривен. Пожилые люди по всей стране сейчас находятся на сухом пайке, происходит их геноцид, планомерное уничтожение. Большая часть бюджета уходит на военных, поэтому все льготы постепенно убираются – на проезд, газ, электроэнергию.

Полученные от «Газпрома» средства так и не дошли до пенсионеров: что-то разворовали, что-то выдали в виде премий, а оставшейся частью «затыкали дыры». Президент Владимир Зеленский не разбирается в реальной ситуации и не сможет ответить, как на самом деле живут граждане, резюмировал Журавко в ходе онлайн-конференции на тему «Пособия, пенсии, льготы. Какие изменения ждут россиян в следующем году», организованной Федеральным агентством новостей и Медиагруппой «Патриот».