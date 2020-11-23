Актер Прилучный заступился за бабушку и был избит

Москва, 23 ноября. Актер Павел Прилучный заступился за пожилую женщину и за это был избит. Об этом корреспонденту ФАН рассказала девушка, назвавшаяся Анной, которая ответила по телефону артиста.

«Павел помог бабушке, скажем так. Заступился, и все это произошло», — пояснила Анна.

Представиться полностью девушка отказалась, сославшись на то, что ее фамилия очень известная. Анна подтвердила, что 33-летний артист с травмами находится под наблюдением врачей в одной из московских клиник.

На просьбу подробно рассказать, что произошло, Анна ответила, что все эксклюзивы проданы одному из телеканалов и разглашать эксклюзивные сведения она не имеет права. Единственное, что прокомментировала Анна, — состояние здоровья Прилучного.

«Самочувствие не очень», — сообщила она.

Ранее стало известно, что звезда сериалов «Закрытая школа» и «Мажор» Павел Прилучный попал в больницу с травмами лица и головы.

Ближайшие две недели Прилучный проведет в платной травматологии одной из столичных клиник. В медицинском учреждении он объяснил, что травмы получены из-за падения, сообщает источник ФАН.