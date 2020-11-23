Наташа Королева отвергла претензии мэрии Москвы по поводу ее музтеатра

Певица Наташа Королева в эксклюзивном комментарии блогеру Вадиму Манукяну опровергла информацию, что принадлежащее ей помещение якобы является самостроем и что в нем отсутствует музыкальный театр, что привело к претензиям со стороны мэрии Москвы.

Ранее стало известно, что мэрия Москвы еще в июле подала в суд на Наташу Королеву с требованием признать ее музыкальный театр самостроем.

При этом Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей утверждает, что никакого театра в доме №70, строение 1, на Мосфильмовской улице у Наташи Королевой нет, а есть только салон красоты, которым сначала заведовала сама певица, а потом те, кому она сдала помещение.

Поскольку по документам в помещении должен находиться музыкальный театр, и июле Департамент городского имущества Москвы подал на певицу в суд с требованием вернуть городу помещение Королевой и подземный этаж здания, которым владеет компания «Донстрой». Согласно имеющимся в распоряжении ФАН документам, строение признано самостроем.

В беседе с блогером Вадимом Манукяном Наташа Королева опровергла информацию, что в принадлежащем ей помещении нет музыкального театра, и что этими квадратными метрами она владеет незаконно.

«Информация, попавшая в СМИ, не соответствует действительности, — рассказала Наташа Королева. — Никаких уведомлений или запросов по этому поводу от мэрии Москвы я не получала. Данное помещение официально зарегистрировано, первый этаж принадлежит компании «Донстрой», второй этаж помещения принадлежит мне, что (повторюсь) официально подтверждается всей необходимой документацией. Одна часть помещения второго этажа используется в качестве салона красоты, вторая часть отведена под музыкальный театр. И одно, и второе существует там более десяти лет. Не знаю пока точно, но догадываюсь, кто так активно и беспардонно эксплуатирует мое имя в разных контекстах, но то, что они на этом зарабатывают очень приличные грязные деньги, — это факт».

Отметим, в последнее время семейные проблемы Наташи Королевой и ее супруга артиста Сергея Глушко (Тарзана) активно обсуждаются в прессе. Это связано признанием Тарзана в неверности, а также с тем, что он обвинил свою мимолетную знакомую в хищении из их с Наташей Королевой квартиры значительной суммы денег.

Ранее в интервью для ФАН Наташа Королева призвала сажать в тюрьму тех, кто ворует «сливы» интимной жизни звезд.