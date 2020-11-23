Александр Васильев рассказал ФАН, как и с кем отметит Новый год

Калининград, 23 ноября. Историк моды Александр Васильев планирует отметить Новый год в курортном городе Зеленоградске Калининградской области вместе со своими учениками. Об этом он рассказал корреспонденту ФАН.

«Я собираюсь принять 20 гостей. Это будут мои ученики, они приедут справлять сначала Католическое рождество, это будет 25, а потом Новый год. Жить они все будут в Калининграде, не в Зеленоградске», — сказал знаменитый стилист ФАН.

Отвечая на вопрос о том, почему он выделяет именно католическое рождество, Александр Васильев сообщил, что хотел бы сделать его празднование повсеместной традицией.

«Это большой праздник религиозный, который совпадает с Рождеством всех стран мира! Только мы перенесли Новый год на 31, а Рождество отмечаем после Нового года, седьмого января. Я за то, чтобы мы все справляли его во всем мире в одно и тоже время», — сказал ФАН знаменитый ведущий.

После празднования Нового года историк моды с гостями и учениками планирует посетить Черняховск, бывший немецкий Инстенбург, а также руины его разрушенных замков, военные казематы, небольшой старинный театр, госпиталь, где работала Сестрой Милосердия Великая Княгиня Мария Павловна Романова и другие места. В его планах и экскурсия на могилу Барклая де Толли. Помимо Черняховска маэстро собирается в Советск, бывший Тильзит, некоторые антикварные магазины, Кирху Арнау, замок Вальдау, музей янтаря, Кафедральный собор и многие другие места.