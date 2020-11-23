Калининград, 23 ноября. Историк моды Александр Васильев планирует встречать Новый год в Калининградской области. На своей странице в социальной сети Instagram он рассказал, что его квартира на берегу Балтийского моря настолько популярна, что гости записываются через официальный сайт.

«Не каждый может чередовать московскую суету с элегией теплой осени на Балтийском берегу возле Калининграда», — хвастается ведущий «Модного приговора».

Калининградскую область он назвал русской Европой и под обещанием «самой теплой встречи» опубликовал фотографии своих интерьеров в курортном городе Зеленоградске. Ранее историк рассказывал, что приобрел недвижимость в полуразрушенном виде, но поставил себе цель воссоздать в ней аутентичное пространство серебряного века, что в последствии с успехом и сделал.

В социальных сетях поклонники творчества Александра Васильева восхищаются его обстановкой и радуются возможности встретить бой курантов в компании кумира.

«Восторг, а не предложение. Это невероятный шанс побыть с вами», — пишут они.

Многим интерьер напомнил времена детства и юности.