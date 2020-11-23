Денис Шведов: В «Докторе Преображенском» идет понятная всем битва поколений

Известный российский актер Денис Шведов заявил ФАН, что борьба поколений идет в нашей стране постоянно, поэтому сериал «Доктор Преображенский» будет понятен многим россиянам.

Уроженец Москвы, которому 24 ноября исполнится 39 лет, в эксклюзивном интервью рассказал, кому и почему будет интересен телесериал «Доктор Преображенский», премьера которого состоится 23 ноября в вечернем эфире Первого канала.

«Доктор хочет быть лучшим хирургом»

— Денис, в чем главная завязка фильма, в котором вы сыграли роль доктора Льва Преображенского?

— Многое в сериале завязано на истории с Зосей (младшая сестра главного героя, которую играет Мария Андреева. — Прим. ФАН) и на желании Преображенского помочь ей. В том числе и взаимоотношения с Зориным, моим ассистентом, коллегой (играет Петр Скворцов. — Прим. ФАН).

Мне кажется, люди, которые прошли войну, обычно видят больше, а Преображенский, прежде всего, — военный хирург (в сериале рассказывается история возникновения в середине 60-х годов в Советском Союзе пластической хирургии. — Прим. ФАН). Насмотревшись всех тех ужасов, которые происходят на войне с людьми, он понял, что у него есть возможность и знания помочь людям жить дальше с теми травмами, которые они получили, и делать людей красивее.

— Но это, как можно предположить, не так-то просто, да?

— Конечно, доктор хочет быть лучшим хирургом, по крайней мере, у себя в стране. Поэтому ему приходится пойти на сделку с совестью. В те времена, мне кажется, по-другому и нельзя было. То есть ты должен обязательно что-то отдать взамен. Там хорошая фраза есть в сценарии: «Советский человек красив, прежде всего, изнутри». Она объясняет все вообще, в принципе.

— Что для вашего героя самое главное?

— Он лучше, чем пытается казаться. И поэтому для него важно, чтобы сестра была счастлива, и, конечно, Лев понимает, что Зося может быть счастлива только в другой стране. Поэтому он хочет сделать все возможное, чтобы никакие мужчины или другие обстоятельства ее здесь не задержали.

— Каков главный посыл телесериала?

— Мне кажется, данный проект будет понятен очень многим людям в контексте борьбы поколений. Она во все времена происходит, и наверняка у каждого есть десятки похожих случаев.

Например, когда я учился в училище, педагоги заставляли нас ходить в Малый театр и смотреть что-то очень древнее, а нам хотелось смотреть Анатолия Васильева (знаменитого в прошлые годы актера. — Прим. ФАН). То есть весь конфликт строится на том, что я все-таки человек, который очень много знает, а «этот» мне кажется таким легкомысленным и поддающимся каким-то сиюминутным убеждениям.

Конечно, в профессии хирурга, где нужна максимальная точность, иначе малейшая ошибка, и все — человек теперь инвалид, нельзя допускать таких вот вольностей!

«Режиссеры давали такой невероятный импульс»

— Кто помогал создателям во время съемочного процесса и выступал в качестве профессионального консультанта?

— Наша команда никак не ориентировалась на существующий институт красоты. Единственное, мы полагались на консультанта — современного пластического хирурга. И он рассказывал, что, оказывается, многие инструменты, которые у нас были как реквизит, по-прежнему существуют и иногда их даже используют! Они просто как в фильме «Пила» — становится страшно, как только представишь, что этим можно пользоваться.

— Был лично у вас какой-либо ориентир при подготовке к роли?

— У сценаристов, конечно, должен быть какой-то герой, который вдохновляет их на написание той или иной истории, но лично я ни на кого не ориентировался в создании своего персонажа. Проект снимали фантастические режиссеры Сергей Тармаев и Люба Львова, которые дают такой невероятный импульс, плюс прекраснейший сценарий. Все это вместе позволило мне не обращаться к каким-то реальным персонажам и историям.

Примечательно, что Шведов сначала удивился, когда ему предложили сыграть главного героя. Дескать, какой из него профессор? Ведь он практически всегда «на экране стреляет и убивает». Но со временем актер понял, как именно надо играть.

В сериале «Доктор Преображенский», снятый, кстати, еще в 2018 году, рассказывается история возникновения в середине 60-х годов в Советском Союзе пластической хирургии.

Главные герои — опытные врачи-энтузиасты, одержимые своей профессией. В центре сюжета — талантливый хирург, профессор Лев Преображенский, мечтающий открыть первый в нашей стране институт красоты.

Кроме чисто профессионального интереса у героя Дениса Шведова есть и персональный интерес — помощь младшей сестре Зосе, которая в детстве получила страшные шрамы на лице.

Съемки проходили в российской столице и Подмосковье. В качестве основного места был выбран Зеленоград, так как там сохранилось множество фактурных образцов советской архитектуры.

А вот клинику доктора Преображенского — уникальную для тех времен — пришлось оборудовать в павильонах. Как и квартиры героев.

Роли в телепроекте также сыграли Агния Дитковските, Юлия Ауг, Амбарцум Кабанян, Павел Чинарев, Владимир Мишуков, Агриппина Стеклова, Анфиса Черных, Екатерина Волкова и другие.

Ранее режиссер Александр Войтинский рассказал подробности съемочного процесса еще одного популярного телесериала Первого канала — «Метод-2».