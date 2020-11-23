Завершается не самый простой для нас 2020 год — впереди новогодние праздники, желание отдохнуть и отвлечься от трудовых будней. Новогодние каникулы, а вместе с ними и отпускной период продлятся 10 дней. Лучший способ перезагрузки в эти дни — смена привычной обстановки. Да и само по себе путешествие дает возможность переключиться и положить в копилку новые впечатления. Какие же варианты отдыха сегодня доступны? Куда поехать на Новый год россиянам? ФАН задал эти и другие актуальные вопросы генеральному директору компании Planeta-top Элеоноре Евдокимовой.

Какие страны готовы принять туристов из России на новогодние каникулы?

Тройку любимых россиянами направлений для отдыха возглавит Турция. Из года в год эта страна не сдает своих позиций в топе выбираемых нашими соотечественниками мест для отпусков. Ближайший новогодний период не станет исключением, ведь наших туристов ждет температура воздуха — 20 градусов тепла, солнышко и милое каждому россиянину «все включено».

«Погода, конечно, вряд ли подходит для морских заплывов, но свою порцию тепла и ультрафиолета каждый отдыхающий получит с лихвой. Родители могут не переживать о том, что детишки заскучают, ведь программа для взрослых и детей в Турции как обычно на высоте — концерты, всевозможные шоу, анимационная программа, рассчитанная на любой возраст», — заметила Элеонора Евдокимова.

Кроме того, весомый аргумент для тех, кто не любит длинные авиаперелеты, — полет, длящийся не более 3,5 часа.

Следующее направление, о котором многие из нас еще год назад вряд ли задумывались, — Танзания. Остров Занзибар — это настоящий рекордсмен по бронированию в зимние каникулы. Известное выражение «Акуна матата», что в переводе с суахили значит «А у меня нет проблем!», может стать вашим девизом во время поездки в эти дивные края. Мягкий белый песок, теплейший океан, фрукты и морепродукты совершенно точно способны перезарядить вас и наполнить свежей энергией.

«Острова Бали — излюбленное место зимовки многих москвичей, и именно сейчас в нашей компании есть совершенно легальный, но — сразу предупреждаем — дорогой способ попасть туда уже в этом году», — продолжила собеседница ФАН.

Если вы думаете, что новогодние туры вас дождутся, то вы и правы и неправы одновременно. Конечно, самый большой выбор может открыться туристу только заранее — при условии раннего бронирования. Ограниченное время самих зимних каникул и то обстоятельство, что выходные в этот период у всей страны, делают кривую спроса и предложения такой, что для спокойствия лучше забронировать путешествие с запасом времени. Но если у вас крепкие нервы, а чемоданы всегда собраны и высока готовность сорваться в неизвестном направлении, то дерзайте и следите за последними горячими новостями туроператоров.

Среди предложений туристических компаний есть направление, на котором действуют ограничения по вылетам из России, — это весьма популярные у россиян Мальдивы. Поэтому если вы хотите отметить наступающий год в официальном филиале рая на земле, то поездку вам нужно бронировать, как говорится, еще вчера. Сервис на Мальдивах выше всяких похвал, погода идеальна, отели на любой, даже самый взыскательный, вкус. Правда, совсем не короткий перелет — восемь часов. Но такое неудобство, согласитесь, можно вытерпеть ради долгожданного отдыха в прекрасном месте.

Куба — направление, которое стало популярным не так давно, но очень быстро получило статус «востребованного». Чтобы добраться на Кубу, вам предстоит перелететь океан и даже «поменять» северное полушарие на южное. Для желающих танцевать под ритмы сальсы и бачаты в новогодние праздники Карибская жемчужина предлагает нежный белый песок, теплый океан, солнце и систему «все включено» на острове Кайо-Коко. Правда, лететь туда, равно как и на Мальдивы, придется долго.

Что можно посоветовать туристам, которые не готовы покидать родные просторы?

В топ-5 популярных российских курортов входит Сочи — знаменитая Красная поляна. Специально для тех, кто не верит в то, что в России могли построить достойный туристический оазис, способный конкурировать с курортами мирового класса, предлагаем убедиться лично. О прекрасных видах и природе Красной поляны можно написать отдельный трактат. Ко всему этому великолепию смело добавляем новогодние праздничные салюты, Деда Мороза и Снегурочку — и добро пожаловать в сказку!

Здесь, как и положено в курортном месте, будет весело — с народными забавами, конкурсами и анимацией на любой вкус, выступлениями кавер-групп и приглашенных артистов. Если же вы не любитель шумных вечеринок, закажите себе уютное шале, где вас никто не потревожит. А когда кататься на лыжах вам надоест, помните, что от Сочи до Абхазии рукой подать. Какой-то час-полтора — и вы можете посмотреть на дачу Сталина или зимние Гагры. Здесь же вам предложат абхазскую версию сафари и другие развлечения, приправленные вкусом новогодних абхазских мандаринов.

Лучше гор могут быть только другие горы. Поэтому, если вы все-таки хотите на Новый год кататься на лыжах, рассмотрите для себя еще один популярный горный курорт — Домбай. Это место прекрасно обустроено для любой компании и на любой кошелек. Можно рекомендовать Домбай тем, кто хочет отдохнуть на Новый год недорого. Банкет в новогоднюю ночь включен в стоимость проживания, причем жить можно в одном отеле, а праздновать — в другом. От аэропорта Минеральные Воды вам нужно будет проехать еще 200 км по живописной трассе с лесами, озерами и серпантином. На самом деле можно отдохнуть и без лыж, так как здесь предусмотрено большое количество туристических пешеходных маршрутов и такое же количество местных кафе с шашлыками и глинтвейном.

Если обычные снег, сугробы и мороз вам ближе, чем горы: тогда оптимальным для вас окажется тур в красивейший северный город Мурманск. Как раз в канун Нового года там наступает настоящая полярная зима, однако недостатка в освещении в городе нет, особенно в новогодние праздники. Все великолепие новогодней иллюминации, а заодно и морские порты можно наблюдать со смотровой площадки. Из местной кухни нужно обязательно попробовать блюда из печени трески и семги, а для полного комплекта впечатлений — сфотографироваться у памятника рыбы, которая здесь считается кормилицей. Из необычных развлечений в Мурманске можно выбрать, например, катания на собачьих упряжках.

Перечень наиболее популярных российских туристических мест был бы неполным без красивейшего Байкала. Отправная точка — аэропорт в Иркутске. Город известен красивым историческим центром, где сохранились деревянные особняки и старинные купеческие поместья. Для хорошо подготовленных лыжников будет интересен курорт Гора Соболиная, для приверженцев более «расслабленного» варианта отдыха — поселок Листвянка.

Куда поехать на Новый Год любителям активного времяпровождения и туристам с детьми?

Морской воздух очень полезен даже зимой, особенно для россиян, утомленных городскими пейзажами. Из зарубежных предложений самый проверенный и гарантированно комфортный отдых ждет вас на морском берегу в Турции. Это и достаточно обширная программа активного отдыха, и яркие праздничные мероприятия, и затейники-аниматоры, и вкусная еда и многое другое. В России это, безусловно, Сочи. Сочинское море в январе лучше всего смотрится с берега. К тому же зимой здесь есть чем заняться. Вместе с детьми вы сможете погулять по зимней набережной, заглянуть в зоопарк. А можно даже искупаться на открытом воздухе: для этого нужно посетить Мацесту — легендарный термальный источник с горячей водой.

Карелия зимой не менее привлекательна, чем летом, и даже имеет свои преимущества. Многие россияне справедливо считают, что зимний отдых должен быть с пушистым снегом и елями, морозом и катанием на санях. Поездка на отдых в Карелию всей семьей с детьми в гости к карельскому Деду Морозу запомнится вам надолго. Пешеходные прогулки по парку «Рускеала», Мраморному карьеру, каньонам, пещерам и к зимнему озеру, катания на хаски, снегоходах и коньках — вот лишь приблизительный список активных развлечений для всех членов семьи. Не забываем и про зимнюю рыбалку — и добро пожаловать в один из карельских городов.

Есть на туристических картах места, на которых можно сделать пометку «смотреть зимой». К ним относятся вотчина островской Снегурочки — старинный русский город Кострома, а также имение Деда Мороза — Великий Устюг. Зимние декорации здесь являются неотъемлемой частью сказочной истории. Детям и взрослым обязательно понравится в этих краях.

Можно начать новогодний тур с Костромы: погулять в центре города по торговым рядам, выпить медовухи, зайти на смотровую площадку, с которой открывается замечательный вид на величественную ледяную Волгу. Затем можно отправиться к Деду Морозу, не забывая осматривать по пути древние монастыри, храмы, резиденции устюжских купцов, сувенирные лавки и кафе. Для полноты картины русской зимы маршрут можно проложить до Вологды: посмотреть Домик Петра, покататься на санках по реке, скованной льдом, принять участие в народных гуляньях, отведать свежего вологодского масла и хлеба.

Новогодняя программа двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга — также обещает быть насыщенной. Даже без посещения закрытых культурных пространств — музеев, выставочных залов и театров, вам будет чем заняться. И Питер, и Москва в канун новогодних праздников как будто соревнуются, у кого богаче иллюминация. Центральная часть в обоих городах и вовсе преображается: за новогодними инсталляциями улицы просто не узнать.

А в Петербурге, например, будет в скором времени запущен проект нового туристического кластера, который объединит исторические достопримечательности города и современные туристические зоны. Как раз для зимнего отдыха готовится общественное пространство «Никольские ряды», гостей будут принимать в формате «семейный отдых». Любители загородных прогулок могут рассмотреть для отдых Пушкин и Павловск. В Москве рекомендуем посетить смотровые площадки, такие как Воробьевы горы, Деловой центр, а также ледяные катки на ВДНХ, в Парке Горького и так далее.

Главная елка страны на Красной площади обязательна к посещению каждому ребенку, тем более, что рядом также готовится к открытию каток. А для желающих непременно искупаться и порезвиться на водных аттракционах и в Санкт-Петербурге, и в Москве зимой открыты современные аквапарки. Более подробно с программой праздничных мероприятий можно познакомиться на городских сайтах.