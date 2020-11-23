Внешний вид располневшего сына Заворотнюк шокировал фанатов

Москва, 23 ноября. Сын звезды популярного сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая борется со страшным недугом, шокировал поклонников своим внешним видом. На снимке 20-летний Майк выглядит заметно потолстевшим. Фотография появилась в его Instagram-аккаунте в разделе stories.

Как оказалось, фотография была сделана на так давно — всего лишь год назад.

«А каким был ты год назад?» — с иронией прокомментировал кадр юноша, который последнее время не ведет активную жизнь в соцсетях и практически не выкладывает новые посты.

На снимке Майкл выглядит, как минимум, на 30 килограммов больше обычного, если судить по фото, сделанным ранее. Можно предположить, что причиной набора лишнего веса могли стать переживания на фоне онкологического заболевания матери. Самый тяжелый период как раз пришелся на осень прошлого года, тогда знаменитость проходила интенсивную терапию.

Напомним, слухи о болезни звезды популярного сериала «Моя прекрасная няня» появились в Сети летом 2019 года. Сообщалось, что Заворотнюк перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга. Артистка незадолго до появления сообщений о страшном недуге призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Заворотнюк возвращается к публичной жизни. Тогда появилась информация, что актриса расскажет о своем состоянии в передаче Андрея Малахова. Позже стало известно, что на эти съемки также пригласили и ее коллегу Сергея Жигунова. Корреспондент ФАН связался с актером, чтобы узнать, соответствуют ли эти сведения действительности. Вопрос о «тайном интервью» рассмешил Жигунова. Он добавил, что его юристы сейчас думают насчет подачи иска.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна также прокомментировала эту информацию и посоветовала не доверять материалам сомнительного характера, которые появляются в Сети.