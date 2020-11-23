Уборка квартиры относится к «ритуалам», к которым время от времени прибегает каждый современный человек. Во многих случаях незаменимым помощником для проведения этой процедуры служит пылесос — особенно если львиная доля напольного покрытия в доме застелена коврами. Мягкая мебель также нуждается в периодической чистке, ведь не только сама пыль, но и, скажем, шерсть домашних питомцев или пылевые клещи могут вызвать нешуточную аллергию у хозяев и гостей жилища. Качественный бытовой пылесос гарантированно убережет вас от множества заболеваний, поможет сохранить домашний уют, а также попутно избавит от порицания со стороны общества.

Сегодня на рынке пылесосов для домашнего использования присутствует немало типов и моделей: сетевые или аккумуляторные, миниатюрные или крупногабаритные, мощные или не очень, с мешком или без него, произведенные раскрученными брендами или новичками отрасли. Как не потеряться во всем этом техническом великолепии? Каких критериев придерживаться, выбирая лучший пылесос для домашнего использования? ФАН представляет рейтинг лучших пылесосов для дома — 2020, составленный экспертом онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максимом Соколовым на базе технических характеристик и многочисленных «тест-драйвов» моделей, а также с учетом отзывов реальных покупателей.

В начале был цилиндр: от первых пылесосов к современности

Первые бытовые пылесосы были наделены корпусом в виде цилиндра, горизонтально расположенного на колесах. В современных моделях эта форма узнается все меньше. Кроме того, сегодня пылесосы стали более компактными, однако все же это название за ними закрепилось.

«Конструкция цилиндрического бытового пылесоса представляет собой корпус с двигателем и пылесборником, установленный на колесах, — рассказывает Максим Соколов. — При этом рабочая часть агрегата, представленная в виде щетки, крепится на длинной трубке и соединяется с корпусом гибким шлангом. Такой пылесос знаком каждому. Он является простым в использовании и уходе, имеет доступную стоимость, и, что немаловажно, к нему без особого труда можно находить сменные фильтры. Однако есть у таких пылесосов и свои недостатки: цилиндрические модели требуют достаточно много места для хранения, а кроме того, с их помощью не слишком удобно производить уборку на лестницах и в труднодоступных местах».

Какой же пылесос лучше выбрать для дома? По словам нашего эксперта, одним из наиболее достойных представителей цилиндрического типа бытовых пылесосов является Kärcher VC 3 1.198-125. Это циклонный пылесос, работающий без мешка. Его мощность составляет 700 Вт, а объем пылесборника — 0,9 л. Модель наделена несколькими сменными насадками и совместима с большим количеством аксессуаров Kärcher. Средняя оценка данного пылесоса — 4,9.

Рейтинг пылесосов для дома продолжает модель Centek CT-2518 Red — недорогой и простой пылесос, предназначенный для использования на даче или в домашних условиях. Мощность данного пылесоса для дома составляет 1800 Вт, сбор пыли осуществляется в мешок. В комплект поставки модели входят специальные насадки, оптимальные для уборки разных типов поверхностей. Рейтинг составляет 4,7.

Особенности и «хит-парад» пылесосов вертикального типа

Следующие в нашем перечне — вертикальные бытовые пылесосы. Данная техника представляет собой цельную конструкцию, состоящую из корпуса с двигателем и пылесборником, штанги и закрепленной на конце щетки.

«По виду и принципу использования такой пылесос напоминает швабру, — разъясняет Максим Соколов. — Он исключительно удобен для быстрой уборки на кухне и в других небольших помещениях. За счет вертикального хранения такой пылесос можно закреплять на стене. Таким образом, он всегда будет находиться под рукой».

Вертикальный тип пылесосов не очень хорошо подходит для длительной уборки больших помещений. Во-первых — удерживать корпус агрегата на весу в течение длительного времени довольно сложно. А во-вторых — его контейнер имеет небольшой объем, поэтому его придется часто опустошать.

Отвечая на вопрос, какие пылесосы лучше для дома среди вертикальных моделей, Максим Соколов приводит в пример Ryobi ONE+ R18SV7–0 — распространенную беспроводную модель из линейки ONE+, в которой для 100 различных инструментов подходит один универсальный аккумулятор. За счет вращающейся щетки пылесоса обеспечивается эффективная уборка при меньшем количестве движений. Рейтинг данной модели — 4,5.

Еще один популярный вертикальный пылесос — Kitfort КТ-525–2. Данная модель обладает мощностью 600 Вт. Она имеет контейнер для пыли объемом 1,5 л и электрошнур длиной 4,7 м, что увеличивает радиус действия агрегата относительно розетки электропитания. Модель оснащена НЕРА-фильтром и дополнена сменными насадками. Рейтинг данного пылесоса — 4,3.

Модели, которые мы «приручили»

Обзор лучших пылесосов для дома будет неполным без упоминания ручных агрегатов, представляющих собой мини-версию вертикальных пылесосов. Ручные пылесосы отличаются компактным конструктивным исполнением без участия трубок и шлангов — всасывающий носик агрегата присоединен непосредственно к корпусу. Модели бывают как проводными, так и беспроводными. В первом случае агрегат работает от сети стационарного электропитания, а во втором — ответственность за питание несет встроенный аккумулятор, требующий периодической подзарядки.

К некоторым моделям ручных бытовых пылесосов могут крепиться дополнительные насадки. Ручной пылесос удобен для ухода за мебелью, текстилем, автомобильными сиденьями и т. д. Также он поможет быстро убрать крошки на кухне или рассыпанный на полу корм домашних питомцев. Чаще всего такой пылесос приобретают в дополнение к основной уборочной технике.

Достойный представитель класса современных ручных пылесосов — Ryobi ONE+ R18HV-0. Это передовая аккумуляторная модель, созданная на единой платформе питания с универсальной батареей. Данный пылесос имеет пылесборник на 0,54 мл, весит всего 1,48 кг и представляет собой очень легкий и компактный вариант для быстрой уборки дома. Рейтинг — 4,1.

Лучшие домашние пылесосы киберэпохи: тот случай, когда нашествие роботов не пугает

Роботы-пылесосы относятся к категории техники, набирающей все большую популярность, так как они позволяют максимально экономить время и силы на уборке помещений.

«В компактном корпусе робота-пылесоса заключен двигатель, аккумулятор, плата управления, контейнер для сбора пыли и фильтр, а снизу установлены щетки, — продолжает Максим Соколов. — Робот-пылесос убирает пыль самостоятельно, перемещаясь на колесах, и возвращается на базу по окончании уборки. В зависимости от установленной системы управления можно настраивать траекторию движения агрегата и задавать определенные маршруты. По качеству уборки такие модели не уступают другим видам пылесосов».

iRobot i7 Roomba i715840 — модель для сложных задач. Такой пылесос имеет увеличенную силу всасывания и может преодолевать препятствия высотой до 2 см. Встроенная система навигации позволяет составлять карту помещения для эффективной уборки. Неудивительно, что данная модель имеет наивысший рейтинг — 5. Настоящая мечта домохозяйки!

Робот-пылесос Makita DRC200Z — яркий пример того, как производитель профессионального электро- и бензоинструмента может создавать и технику, полезную в быту. Модель предусматривает два режима работы — подметание, а также подметание со всасыванием. Пылесос оптимально подходит для гладких напольных покрытий и помещений общей площадью до 300 кв. м.

Чем пылесосы для дома отличаются от промышленных и строительных образцов?

Компактное исполнение. Небольшие размеры домашних пылесосов дают возможность убираться в труднодоступных местах и делают технику мобильной. Такие пылесосы удобно хранить дома, чего нельзя сказать о профессиональных моделях. Однако контейнер у домашних пылесосов меньшего объема, поэтому его надо чаще опустошать.

Уборка бытовых загрязнений. Если промышленная техника может всасывать бетонную, древесную и гипсовую пыль, то домашние приборы на это не рассчитаны и могут выйти из строя. Их главное назначение — уборка для комфорта и здорового микроклимата. Они собирают пыль, сор, шерсть. Многие модели также способны устранять аллергены.

Работа с разными поверхностями. Большинство бытовых пылесосов укомплектованы сменными насадками для пола, мебели, текстиля, стыков и т. д. Это позволяет добиваться чистоты в каждом уголке дома. Промышленные модели, как правило, лишены такого разнообразия.

Продуманный дизайн. Техника для дома должна быть не только функциональной, но и эстетичной. Поэтому, в отличие от строительных, бытовые пылесосы имеют более плавные линии и изгибы, приятное цветовое исполнение, выемки на корпусе. Многие модели даже не нужно «прятать» от гостей, так как они органично вписываются в интерьер.

Простота в эксплуатации и уходе. Пылесосы для домашнего применения созданы с расчетом на то, чтобы с ними мог справиться каждый. Легкое управление, быстрый доступ к фильтрам, простая очистка пылесборника — вот основные их преимущества. Бытовые пылесосы также не требуют сложного технического обслуживания.

На что следует обращать внимание при покупке пылесоса для домашнего использования?

«Отвечая на вопрос, какой пылесос для дома — недорогой, но хороший — стоит приобрести, важно в первую очередь решить, что для вас в приоритете и как часто вы будете использовать данную технику, — говорит Максим Соколов. — Так, мощные модели бытовых пылесосов с многоступенчатой очисткой и большим количеством насадок могут стоить свыше 10 тысяч рублей. Также довольно дорогими являются и роботы-пылесосы — преимущественно из-за наличия платы управления. Бюджетные устройства — до пяти-семи тысяч рублей — не отличаются высокими показателями и сложной системой фильтрации».

Кроме того, на стоимость пылесосов для дома влияет и качество их исполнения. Прочность пластика, мощность и надежность двигателя, наличие/отсутствие защитных систем — все это, разумеется, сказывается на цене. Поэтому если вам нужен пылесос для ежедневной эксплуатации, то экономить на нем не стоит. А вот для редкого использования — к примеру, на даче или в деревне — можно выбрать недорогую модель.