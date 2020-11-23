Аналитики NI рассказали, из-за чего транспортный флот США оказался под угрозой кризиса

Москва, 23 ноября. Военные журналисты американского портала The National Interest (NI) предупредили, что ВМС США могут столкнуться с серьезными проблемами в случае возможного крупномасштабного конфликта с Россией или Китаем. Эксклюзивный перевод публикует издание «ПолитРоссия».

Аналитики подчеркнули, что Соединенные Штаты будут не способны доставить необходимые грузы в отдаленный театр боевых действий, так как парк военно-транспортных судов устарел. Они также предупредили, что транспортный флот США оказался под угрозой кризиса, и объяснили, из-за чего это произошло. Соединенные Штаты имеют репутацию страны, которая способна «развернуть и поддерживать большое количество военных сил практически в любой точке мира».

«От этого зависит национальная безопасность Америки и ее союзников. Способность «проецировать» свою мощь на дальние расстояния в значительной степени зависит от возможности транспортировки грузов морским путем», — написал автор статьи Дэн Гоур.

Если будет серьезное вооруженное столкновение с Россией, приводит пример аналитик, то американским военным необходимо в кратчайшие сроки мобилизовать свой транспортный флот для того, чтобы по морю переместить необходимое оборудование, а также боеприпасы за границу. Но в данном случае есть весомая проблема, которая заметно усложнит этот процесс. Дело в том, что флот морских перевозок переживает острый кризис, поэтому состояние транспортных судов США оставляет желать лучшего.

Американский журналист Дэн Гоур подчеркивает, что если не пытаться изменить ситуацию, то к 2035 году Соединенные Штаты смогут доставить лишь половину необходимых в случае начала военных действий грузов. Уже через несколько лет можно будет наблюдать серьезные проблемы с транспортировкой.

«Большинство военно-транспортных кораблей ВМС США устарели, выработав свой максимальный эксплуатационный ресурс», — отмечает Дэн Гоур.

Также, по его словам, есть еще одна существенная для США проблема. В стране не хватает судостроительных мощностей для производства и ремонта грузовых кораблей в темпе, который был бы достаточным для удовлетворения потребностей военного времени. Кроме того, стремительно сокращается и количество коммерческих судов, которые могут быть привлечены военными.

Американский аналитик напоминает, что в ВМС разработали программу модернизации флота, но администрация президента США Дональда Трампа отказаться от нее из-за больших объемов необходимого финансирования. Автор NI считает, что Белому дому нужно будет очень быстро и оперативно решать эту проблему. Важно не только «реанимировать» флот военно-транспортных кораблей, но и заняться поддержкой судостроения в США, констатировал американский эксперт.

Аналитики журнала The National Interest ранее заявили, что истребители Соединенных Штатов F-22 и F-35 являются мощными самолетами, однако Россия имеет все необходимые возможности для их нейтрализации.