В Пензе скончались еще два пациента с коронавирусом

Пенза, 23 ноября. За минувшие сутки из больниц Пензенской области выписали 326 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в личном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина. Таким образом, суммарное количество выздоровевших за время эпидемии пациентов составило 15 163.

Также пресс-секретарь губернатора поделилась информацией и о новых жертвах коронавирусной инфекции. Ими стали мужчина и женщина 1958 и 1959 годов рождения. Сообщается, что 62-летний пациент также страдал сахарным диабетом второго типа, ожирением второго типа и гипертонией. Сопутствующими заболеваниями 61-летней пациентки являлись ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ожирение третьей степени. В процессе лечения у них возникло осложнение в виде пневмонии.

В больницах Пензы и в области продолжает сохраняться напряженная ситуация, вызванная большим количеством регулярно заболевающих людей. Каждый день коронавирус подтверждается в среднем у 170 человек. Общее количество выявленных случаев заболевания в регионе достигло 19 074.