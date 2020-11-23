Стала известна причина смертельного ДТП с грузовиком под Пензой

Пенза, 23 ноября. Виновник ДТП на трассе Пенза-Тамбов пытался обогнать скорую помощь, но не учел дорожные и метеорологические условия. Об этом ФАН рассказал очевидец аварии — водитель второй скорой помощи Игорь Милахин.

По его словам, авария произошла по вине водителя грузовика DAF, который в очередной попытке совершить обгон автомобиля скорой помощи протаранил отечественный МАЗ, идущий навстречу.

«Я ехал в Белинский на вызов, мы по инструкции остановились у места аварии. Фельдшер наш в кабину МАЗа залезла, подсадили ее туда. Осмотрела водителя, он еще живой был, но потом скончался. Мы разговаривали с водителем фуры белой, когда я пытался его вытащить из кабины. Он ехал со стороны Белинского, а перед ним ехала медленно еще одна машина скорой помощи. Говорит, что он несколько раз пытался ее обогнать, но каждый раз у него не получалось. Один раз даже чуть не задел ее. Через какое-то время вновь пошел на обгон. Превысил скоростной режим, трасса еще вся в каше снежной была. А навстречу ехал МАЗ и они столкнулись лоб в лоб. От МАЗа ничего не осталось — одна тележка. С водителем пятнашки все нормально — попросил только погреться в машине скорой. Никаких повреждений у него не было. Он позади МАЗа шел, затормозить не успел и врезался в него. Посадили его греться в скорую», — поделился с ФАН собеседник.

Авария с участием двух грузовиков и легкового автомобиля произошла 23 ноября в 9:45 на 175-м километре трассы Пенза-Тамбов. После столкновения 47-летний водитель МАЗа скончался на месте, а 57-летний водитель грузового автомобиля DAF получил различные травмы. 32-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2115 в ходе ДТП не пострадал.