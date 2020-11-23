В Пензе обнаружили вмерзшее в лед тело мужчины

Пенза, 23 ноября. В районе садоводческого некоммерческого товарищества «Заря» города Пензы было найдено тело мужчины, вмерзшее в небольшой лесной водоем. Об этом сообщает пресс-центр Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

По данным пресс-центра, сообщение о найденном трупе поступило на пульт дежурного 20 ноября 2020 года в 12:15. Для того, чтобы извлечь тело, спасателям понадобилось прибегнуть к использованию специального инструмента. По окончании процесса дело было передано сотрудникам полиции.

В интервью корреспонденту ФАН начальник поисково-спасательной службы Пензенского пожарно-спасательного центра Александр Стульников пояснил, что в настоящий момент следователи отрабатывают различные версии произошедшего.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, 21 ноября жертвой водоема стал и 5-летний пензенец, который провалился в ледяную воду реки Пензятки, гуляя без присмотра взрослых. Вместе с ним была 7-летняя сестра, которой удалось спастись из водяного плена благодаря помощи неравнодушных горожан.