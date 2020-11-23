В Пензе резко возросло число ДТП из-за сильного снегопада

Пенза, 23 ноября. Обильный снегопад стал причиной увеличения количества ДТП в Пензе и области. Десятки разбитых автомобилей и километры пробок парализовали движение на отдельных улицах города. Не лучше ситуация обстоит и за переделами областного центра.

Сообщения о новых авариях из разных районов города и области публикуются в местных соцсетях ежечасно. Уже известно о двух авариях на федеральной автомобильной дороге М5 «Урал», одной аварии на трассе «Пенза-Тамбов», повреждением двух машин закончились аварии на улицах Чаадаева, Каракозова, Урицкого и Литвинова, четыре автомобиля разом столкнулись на проспекте Строителей.

Традиционно один из ноябрьских дней, когда дороги впервые покрываются снежной кашей или гололедом, местные жители шутливо называют «днем жестянщика», так как ежегодно в этот период можно наблюдать резкий рост числа ДТП. Безусловно, главными виновниками неприятных ситуаций на дорогах являются сами водители, одни из которых до сих пор продолжают ездить на летних шинах, а другие — игнорировать правила движения в условиях ухудшения качества дорожного покрытия.

Ситуацию в интервью ФАН прокомментировал представитель регионального отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области. По данным Госавтоинспекции, дорожную обстановку в городе нельзя назвать сложной из-за обильного снегопада. Резкого роста количества аварий, сравнимого с аналогичным показателем прошлых лет, из-за своевременного информирования населения об ухудшении погодных условий удалось избежать.

«Сегодня в Пензенской области до 13.00 было два ДТП, в которых один человек погиб и два получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, поступили четыре сообщения о ДТП с материальным ущербом. Участники остальных незначительных аварий, видимо, решили вопрос без ГИБДД. Не такой ажиотаж, как бывает иногда. Видимо, люди заранее подготовились. Мы на сайте всех предупреждали о погодных условиях за два дня, перед выходными. Мы всех предупредили, что будет снегопад. Люди уже давно подготовились — не первый год, наверное, на машинах ездят. Если бы было, как в прошлом году, то до обеда уже было бы зафиксировано намного больше ДТП, а сегодня — как и в обычный день», — сообщила ФАН представитель отделения Марина Антипова.

Напомним, что ранее на официальном сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области появилось тревожное предупреждение о грядущем ухудшении погодных условий.