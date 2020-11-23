Аналитики NI объяснили, как РФ может уничтожить американские F-22 и F-35

Москва, 23 ноября. Истребители Соединенных Штатов F-22 и F-35 являются мощными самолетами, однако Россия имеет все необходимые возможности для их нейтрализации. Такого мнения придерживаются аналитики военного американского журнала The National Interest (NI). Эксклюзивный перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Эксперты обратили внимание на то, что РФ унаследовала от СССР большое количество ракет класса «земля-воздух» и продолжила заниматься совершенствованием и модернизацией советских разработок. Американские аналитики назвали самолеты-невидимки ВВС США мощными самолетами, но при этом заметили, что российское семейство зенитных комплексов «С» также очень достойно.

Авторы NI напомнили, что «первым зенитным управляемым ракетным комплексом стал ЗРК семейства С-25 «Беркут», который использовался Советским Союзом целых 27 лет — с 1955 по 1987 годы». С-25 имел довольно ограниченную дальность полета и первоначально был развернут только вокруг Москвы, указывается в материале. Следующие поколения этого комплекса усовершенствовались за счет увеличения дальности, скорости и мобильности.

Первые комплексы С-300 были развернуты в СССР в 1978-89 годах. Эксперты подчеркнули, что благодаря этим комплексам удалось сделать серьезный скачок вперед в зенитной и противоракетной технике. Они также обратили внимание на то, что «помимо увеличения скорости и дальности полета, разработчики С-300 делали ставку на значительное повышение надежности ЗРК».

Россия начала испытывать и размещать на постсоветском пространстве системы С-400, которые получили увеличенную дальность и улучшенный радар наведения на цель. Эксперты напомнили, что этот ЗРК купила Турция, несмотря на претензии со стороны США, однако это привело к исключению Анкары из американской программы по разработке истребителей-невидимок F-35. Также в список стран, которые приобрели эту систему, вошли Китай и Индия.

«В мае 2018 года Россия провела масштабное испытание новейшей системы С-500, в ходе которой была поражена воздушная цель на расстоянии в 300 км», — добавили американские аналитики.

Информации о ЗРК С-600 сейчас очень мало. По предположению экспертов из США, упор в ее разработке будет делаться на сокращение времени наведения и реагирования на потенциальную угрозу. Они уверены, что эти комплексы станут серьезным вызовом для НАТО. Эксперты также объяснили, как РФ может уничтожить американские истребители.

Модернизация ЗРК семейства комплексов «С» таит в себе большую угрозу для Запада, именно с помощью этой технологии Москва может уничтожать американские истребители F-22 и F-35, констатировали эксперты

Американские журналисты The National Interest ранее заявили, что российская крылатая ракета «Буревестник» демонстрирует всему миру мощь ВС РФ. Эксперты добавили, что это впечатляющее оружие, которое способно поразить любой объект на планете.