Губернатор Пензенской области жестко отреагировал на гибель ребенка

Пенза, 23 ноября. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил крайнее недовольство работой органов профилактики, из-за халатности которых утонул 5-летний ребенок. По словам главы региона, с неблагополучной многодетной семьей должны были регулярно проводиться профилактические беседы, предупреждающие о возможных опасностях, особенно на перволедье.

«Мне доложили, что утонувший ребенок — не совсем из благополучной семьи. А где система профилактики? Почему не предусмотрели, что такое может произойти? Власть где была? У каждого такого объекта сотрудника полиции мы не поставим. Выход один — разъяснительная работа с детьми и родителями. Доведите до всех, что это опасный период, не везде лед настолько крепкий, что детям можно выходить на него», — распорядился губернатор.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, 21 ноября жертвой тонкого весеннего льда стал 5-летний пензенец, который провалился в ледяную воду реки Пензятки, гуляя без присмотра взрослых. Вместе с ним была 7-летняя сестра, которой удалось спастись из водяного плена благодаря помощи неравнодушных горожан.