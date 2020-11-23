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Губернатор Пензенской области жестко отреагировал на гибель ребенка

Губернатор Пензенской области жестко отреагировал на гибель ребенка

Пенза, 23 ноября. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил крайнее недовольство работой органов профилактики, из-за халатности которых утонул 5-летний ребенок. По словам главы региона, с неблагополучной многодетной семьей должны были регулярно проводиться профилактические беседы, предупреждающие о возможных опасностях, особенно на перволедье.

«Мне доложили, что утонувший ребенок — не совсем из благополучной семьи. А где система профилактики? Почему не предусмотрели, что такое может произойти? Власть где была? У каждого такого объекта сотрудника полиции мы не поставим. Выход один — разъяснительная работа с детьми и родителями. Доведите до всех, что это опасный период, не везде лед настолько крепкий, что детям можно выходить на него», — распорядился губернатор.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, 21 ноября жертвой тонкого весеннего льда стал 5-летний пензенец, который провалился в ледяную воду реки Пензятки, гуляя без присмотра взрослых. Вместе с ним была 7-летняя сестра, которой удалось спастись из водяного плена благодаря помощи неравнодушных горожан.

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