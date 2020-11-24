Ведунья рассказала, кого в Новом 2021 году Быка ждет удача, а кого — провал

Продолжаем рассказывать, как не упустить удачу в Новом 2021 году, который пройдет под знаком Металлического Быка. Об особенностях этого героя китайского зодиака, идущего на смену Белой Металлической Крысе, рассказывает нумеролог, ведунья и астролог Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой. Начало беседы читайте в материале ФАН.

«Золотой Бык в мифологии — это всем известный Золотой Телец, — говорит ведунья. — То есть речь идет о деньгах, о больших деньгах, я бы даже сказала — о неприлично больших деньгах. В год Быка — либо пан, либо пропал: кто-то откажется с очень большими деньгами, а кто-то провалится совсем».

Как разбогатеть в год Быка, и кого ждет провал

Алена Полынь рассказала, какие личные качества могут так не понравиться Быку, что в Новом году человека ждет полный провал в финансовом плане.

«Бык очень не любит лентяев, — говорит она. — Кроме того, единица в номере года (2021) требует постоянного движения, останавливаться ни в коем случае нельзя. Те, кто ленятся, кто пытается отлынивать, создавать видимость работы — будут сразу же наказаны. А вот трудоголики, те, кто стремится зарабатывать деньги, останутся в плюсе. При этом важно не просто зарабатывать и говорить, как это тяжело дается: деньги нужно любить. У человека должно быть принятие денег, а не все эти установки — всех денег не заработаешь, деньги в могилу не заберешь — и так далее. При таких установках человеку деньги не будут даваться в руки. А для тех, у кого нет блока на деньги, для трудоголиков наступающий год будет связан с большими финансами и возможностями в области бизнеса, поиска новой работы и так далее. Тут все получится, но нужно будет активно действовать».

Здоровье, семейные узы и незавершенные дела

Но не работой единой будет славен год Быка, рассказала Алена Полынь, есть и другие важные факторы, на которые нужно обратить внимание, чтобы не спугнуть удачу.

«Очень большое внимание нужно уделить своему здоровью, — говорит собеседница ФАН. — В год Быка все, что касается здоровья, можно значительно улучшить, серьезно поправив свое физическое и психическое состояние. Подойдут все рекомендованные вам процедуры: это относится и к средствам народной медицины, и к традиционному лечению. Все, что вы используете для улучшения своего здоровья, будет отлично помогать. Все процедуры будут в два-три раза эффективнее, чем в другие годы, и советую этим воспользоваться. Ресурсы, которые вы направите на улучшение здоровья, обязательно принесут отдачу».

Кроме того, год Быка может помочь поправить дела на личном фронте, говорит Полынь.

«Год будет хорош для женщин, которые планируют выйти замуж, — рассказала ведунья. — Бык — это приход мужчины. Единица в номере года тоже означает приход мужчины. Поэтому женщинам, которые заинтересованы в создании семьи, нужно направить все усилия на поиск избранника, и это должно принести результат, поскольку год этому благоприятствует».

Кроме того, Алена Полынь посоветовала до наступления года Быка, а лучше до конца декабря завершить все незавершенные дела, чтобы не тащить в новый период то, что лучше оставить в прошлом.

«Советую до 12 февраля, а лучше раньше завершить все незавершенные дела: избавиться от разной мелкой суеты, завершить ремонтик, возможно, выяснить с кем-то не до конца проясненные отношения, чтобы все это не повисло на вас в новом году. Завершить дела необходимо, чтобы не прийти к Быку с проблемами, которые мы тянем из предыдущего года. Это очень важно, поскольку в год Быка старые нерешенные проблемы будут иметь тенденцию усилиться стократно. Лучше все старое закрыть. Еще раз повторю: в год Быка отсидеться не удастся никому и нигде. Придется действовать, хочешь ты этого, или не хочешь. Попробуешь отсидеться — сразу получишь по голове», — предупреждает Алена Полынь.

В ближайшем материале на ФАН ведунья расскажет, что ждет тех, кто родился в год Быка, и на что им нужно обратить особое внимание, расставаясь с уходящим годом. Также Алена даст советы, как провести новогодние праздники; объяснит, почему так важно правильно украсить елку; подскажет, что надеть в новогоднюю ночь и что поставить на стол.