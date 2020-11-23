Генерал Ивашов объяснил, как опыт базы ВМФ в Судане позволит РФ сэкономить

Москва, 23 ноября. Россия может существенно снизить объем необходимого для деятельности кораблей ВМФ РФ в водах мирового океана финансирования. Об этом рассказал бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов в эфире телеканала «День ТВ».

Это представляется возможным в случае создания баз снабжения российских войск, пояснил Ивашов. С его точки зрения, используя этот опыт, Россия может ощутимо сэкономить.

«Одна из задач создания пунктов материально-технического обеспечения — обеспечить удешевление пребывания наших кораблей в морской акватории или в океанской», — обратил внимание он.

Генерал добавил, что речь идет о создании заграничных баз материально-технического обеспечения ВМФ России по примеру комплекса, расположенного в Судане. Эта заграничная военная инфраструктура даст возможность российским кораблям пополнять запасы жизненно необходимых продуктов, в том числе еды и воды, а также топлива. Кроме того, личный состав сможет полноценно отдохнуть, заявил Леонид Ивашов.

По словам генерала, создание таких баз особенно актуально при проведении международных учений. Дело в том, что боеприпасы для пополнения БК российских кораблей нужно доставлять в другие страны самолетами, а это финансово затратная схема. Также в данном случае не стоит забывать и о логистических цепочках для снабжения российских моряков всем необходимым, на что нужно предусматривать определенный объем финансов. Леонид Ивашов заметил, что «это очень дорогостоящее мероприятие».

«Вот чтобы сэкономить и поддерживать боеспособность — вот для этого базы и делаются», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что аналитики американского издания The Trumpet восхитились «ослепляющими» возможностями российских военных. А журналисты Military Watch ранее заявили, что Россия не будет волноваться на фоне так называемых «успехов» Соединенных Штатов в области противодействия межконтинентальным баллистическим ракетам.