Запорожье, 22 ноября. Руководство магазина подверглось критике со стороны украинского националиста. По его словам, вход в заведение был украшен воздушными шарами в цветах ДНР.

Своим мнением украинский «патриот» поспешил поделиться в соцсетях. Однако на этом мужчина решил не останавливаться. Активист прибыл в магазин и потребовал от владельца избавиться от неприглядной ему цветовой гаммы воздушных шаров, предупредив о последствиях.

«Я просто предупреждаю Вас о том, что будут неприятности. Думать надо!» — сказал националист.

Все происходящее житель Запорожья снимал на камеру. Однако народную поддержку он так и не нашел. Большинство украинцев выразили мнение, что в стране скоро и вовсе не останется легальных цветов, кроме голубого и желтого.

Охваченная националистической паранойей Украина не перестает удивлять. Такого рода инциденты случаются в стране довольно часто. Однако не все украинцы массово поддаются «патриотизму», а протестуют против националистической пропаганды Киева.

Ряд специалистов уверены, что своими действиями Киев сам создал ситуацию из-за которой от него отделились и Крым, и Донбасс. Они рекомендуют украинским властям признать свои ошибки и начать вести диалог с ДНР и ЛНР.

Недавно партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о сращивании власти украинского лидера Владимира Зеленского с национал-радикалами. По их словам, лидер поддерживает ультраправых радикалов.