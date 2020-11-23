Петербургскую школьницу экстренно госпитализировали с тяжелым отравлением

Санкт-Петербург, 23 ноября. Петербурженка была доставлена в одну из местных больниц после отравления медицинским препаратом, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в 06:30 по мск времени. Медики диагностировали у 15-летней ученицы 9-го класса острое пероральное отравление. По информации источника, девушка склонностей к суициду не проявляла. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее несовершеннолетняя девушка стала жертвой насильника в Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов поместили злоумышленника под стражу.