Экс-глава Хакасии Зимин умер на 59-м году жизни

Абакан, 23 ноября. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

У Виктора Зимина ранее диагностировали новый тип коронавируса и госпитализировали. Как сообщил сам политик в соцсетях, он находится в военном госпитале и «уже идет на поправку».

Позднее стало известно, что состояние бывшего главы Хакасии резко ухудшилось и он впал в кому. Однако глава Аскизского района Абрек Челтыгмашев опроверг данную информацию, назвав ее «фейковой», и заверил, что Зимин проходит реабилитацию и идет на поправку.

Политик, по данным источников, скончался в 5:00 по московскому времени. Информацию о смерти Зимина в своем Instagram подтвердил Челтыгмашев . Причина — пневмония, вызванная коронавирусом.