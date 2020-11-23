Страдающая эпилепсией семиклассница умерла на улице в Парголово

Санкт-Петербург, 23 ноября. Труп семиклассницы обнаружили на улице в поселке Парголово. Мужчина, наткнувшийся на девочку, рассказал, что у нее случился припадок.

Теперь обстоятельства и причины смерти школьницы выясняет полиция. По предварительным данным, девочка могла скончаться после приступа эпилепсии, рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. Известно, что погибшей было 13 лет и она состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

В конце октября у одной из станций метро в Петербурге прохожие обнаружили подростка. Мальчик был без сознания. Его доставили в больницу. Но спустя неделю он скончался. Следователям удалось установить, что причиной смерти стало отравление наркотиками, которому предшествовала ссора с отцом.