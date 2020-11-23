Треть россиян надеется на увеличение доходов в следующем году

Москва, 23 ноября. Опрос сервиса по поиску работы показал, что 63% россиян надеются на увеличение доходов или сохранение их на прежнем уровне в следующем году.

В исследовании приняли участие три тысячи человек из всех регионов России. Согласно итогам, 30% опрошенных ожидают рост доходов, а 33% надеются на сохранение их на прежнем уровне. При этом 37% россиян ожидают снижение.

Только 9% респондентов сообщили об увеличении их доходов, а 64% зафиксировали ухудшение финансового положения. У 27% доходы никак не изменились.

Замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов сообщал, что изменение методики расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в 2021 году позволит обеспечить более быстрый рост доходов россиян.

До этого появилась информация о том, что Госдума обсудит индексацию пенсий и повышение НДФЛ в 2021 году. Депутаты считают, что индексация пенсий неработающим должна проводиться как минимум один раз в год. Пособие по уходу за инвалидами может подняться до 10 тысяч рублей в месяц, а минимальный размер оплаты труда — до 20 тысяч рублей.