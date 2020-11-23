НКО в России обяжут вести персональную финотчетность

Москва, 23 ноября. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предлагает обязать некоммерческие организации вести финансовую отчетность.

Письмо с соответствующим заявлением было направлено на имя главы Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова, сообщает информационный портал RT.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения обязанности для физических лиц, признанных выполняющими функцию иностранного агента», — говорится в тексте обращения.

Антон Орлов отметил, что на данный момент руководители НКО не имеют обязательств по предоставлению своих доходов. При этом такого рода организации активно занимаются политической деятельностью и способны манипулировать общественным мнением.