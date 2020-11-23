Деятельность психологов в РФ могут отрегулировать на законодательном уровне

Москва, 23 ноября. Законодательное регулирование деятельности психологов повысит доверие россиян к ним. Так считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Сейчас на российском рынке присутствует множество психологов с низкой квалификацией. Решить эту проблему можно путем создания нормативной базы. Работа над ее разработкой ведется, однако сроки ее окончания неизвестны.

Для работы психологом человеку достаточно иметь профильное образование. Деятельность психологов отличается от работы психиатров и не относится к виду медицинской помощи. Многие клиенты даже не интересуются наличием образования у психолога при походе к специалисту.

В связи с этим в стране необходим портал с информацией о специалистах. С его помощью каждый человек сможет ознакомиться с наличием образования и опытом психолога.

Эксперты hh.ru ранее назвали самую престижную профессию в России. Первое место в рейтинге заняла профессия программиста.