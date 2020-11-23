Названы убивающие смартфон привычки

Москва, 23 ноября. Пользователи смартфонов ежедневно допускают ошибки, которые сокращают срок службы их гаджетов.

Перегревание является главным врагом любого гаджета. Чаще всего такая ошибка допускается при одновременном использовании «быстрой» зарядки и приложений по видеосвязи. Во время зарядки смартфона лучше отказаться от разговоров по нему, чтобы не допускать перегрева аккумулятора устройства.

Современные смартфоны оснащены OLED-дисплеем, который имеет склонность к выгоранию. Ускорить этот процесс может высокий уровень яркости экрана. Еще одна ошибка заключается в неаккуратном обращении со смартфоном. Каждое падение сокращает срок его службы. Для предотвращения таких ситуаций необходимо использовать защитное стекло и чехол. Эксперты также не советуют доводить гаджет до полной разрядки.

Специалисты iFixit ранее разобрали самый дорогой смартфон из новой линейки Applе — iPhone 12 Pro Max. Внутри устройства была найдена батарея необычной формы.