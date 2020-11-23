В России могут сформировать единый институт развития на базе ВЭБ.РФ

Москва, 23 ноября. Правительство России утвердило новую структуру организации институтов развития, согласно которой, восемь из них перейдут под управление ВЭБ.РФ.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к кабинету министров, и собеседника, имеющего отношение к одной из восьми организаций.

Один из собеседников рассказал, что цель реформы состоит в том, чтобы создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями. Кроме того, цели организаций будут совпадать с целями национального развития России.

Под управление ВЭБ.РФ передадут Корпорацию «МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Фонд «Сколково», а также «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Ранее в России упразднили Роспечать и Россвязь, а их функции передали министерству цифрового развития. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.