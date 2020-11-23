Житель Кузбасса ударил ножом сожительницу и получил 3,5 года тюрьмы

Кемерово, 23 ноября. Мариинский городской суд приговорил местного жителя к 3,5 годам лишения свободы за нанесение тяжкого вреда здоровью сожительнице в ходе пьяной ссоры.

Поводом для конфликта послужило аморальное поведение женщины. Во время застолья у своих знакомых она неоднократно в грубой форме обращалась к сожителю: обзывала и провоцировала его на дальнейшие действия. Вскоре мужчина не выдержал и достал из кармана складной нож. Им он ударил женщину в область левой части грудной клетки.

В результате у пострадавшей появились проблемы с дыхательной системой. Она вызвала бригаду скорой помощи и была госпитализирована с колото-резаным ранением. Злоумышленник свою вину полностью признал. На протяжении стационарного лечения он приезжал к потерпевшей и помогал ей.

Суд при вынесении приговора учел все обстоятельства инцидента и постановил считать назначенный срок условным. Испытательный период три года.