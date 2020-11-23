Школьник спас рухнувших под лед сестер в Пермском крае

Юго-Камский, 23 ноября. Две сестры чуть не утонули в ледяной воде в Пермском крае. От смерти их спас 11-летний школьник Слава Ширинкин.

Юный герой катался на велосипеде в то время, когда игравшие на льду девочки начали уходить под воду. Увидев это, мальчик ринулся в сторону утопающих. По его словам, сначала он за руку вытащил одну девочку, после чего лег на живот и с помощью портфеля спас вторую.

Кроме того, учащийся проводил пострадавших до дома. Мать девочек через МЧС отыскала спасителя и выразила признательность за храбрый поступок. В скором времени мальчика представят награде, однако сам герой не считает себя таковым. Он отметил, что просто сделал все необходимое в тот момент.

Накануне в Башкирии сотрудники экстренных служб спасли собаку, провалившуюся под лед. Спасатели вытащили животное при помощи доски.